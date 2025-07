Hiobsbotschaft für Werder Bremen – Hammer-Transfer geplatzt?

Auch für Werder Bremen hat die neue Saison offiziell begonnen! Der neue Coach Horst Steffen absolvierte am Montag (07. Juli) seine erste Einheit am Osterdeich. Kurz zuvor war mit Maximilian Wöber auch der erste Neuzugang präsentiert worden. Doch eine schlechte Nachricht ließ nicht lange auf sich warten.

Denn Marvin Ducksch hat sich zu Beginn der Sommervorbereitung von Werder Bremen schwer an der Wade verletzt. Der Stürmer musste das Training am Montag frühzeitig abbrechen und wurde auf einem Golfcart vom Platz gebracht. Die Verletzung bedeutet für Ducksch eine mehrwöchige Pause, wie Werder Bremen bestätigte.

Werder Bremen in der Vorbereitung geschwächt

Mannschaftsarzt Dr. Philip Heitmann diagnostizierte nach MRT-Untersuchungen in der Paracelsus-Klinik eine Muskelverletzung. Trainer Horst Steffen zeigte sich betroffen: „Das ist bitter für uns, aber vor allem für Marvin, da er wichtige Wochen in der Vorbereitung verpassen wird.“ Er betonte: „Wir unterstützen ihn aber bestmöglich, damit er so schnell wie möglich wieder zur Mannschaft stoßen kann.“

Die Verletzung trifft Ducksch besonders hart. Der Stürmer hat für diesen Sommer einen Wechsel angestrebt und Verhandlungen mit Interessenten geführt. Sein Vertrag bei Werder Bremen läuft zwar noch bis Saisonende, ein Verbleib an der Weser gilt jedoch als unwahrscheinlich. Verein und Spieler waren bereits seit Mai offen für einen Transfer.

Duckschs Wechselpläne vom Tisch?

Die Verletzung könnte Duckschs Transferpläne erschweren. Werder Bremen hatte damit gerechnet, den zweimaligen Nationalspieler für zwei bis drei Millionen Euro abzugeben. Sein Ausfall kommt nun zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da potenzielle Käufer möglicherweise Abstand von einer Verpflichtung nehmen könnten.

Trotz der Personalprobleme versucht Grün-Weiß optimistisch in die Vorbereitung zu gehen. Für Werder Bremen bleibt der Fokus darauf, Ducksch möglichst schnell wieder fit zu bekommen und eine Lösung für seine Zukunft zu finden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.