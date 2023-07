Jude Bellingham: Auf Traum-Debüt folgt Traum-Tor – Ex-BVB-Star begeistert Real Madrid

Seit einigen Wochen spielt Jude Bellingham nun seit Real Madrid. Bei den Königlichen soll er in den nächsten Jahren eine Ära prägen und zum echten Leistungsträger werden. Dass er diese Qualitäten besitzt, hat man bereits bei Borussia Dortmund. Nun gilt es, dies bei einem Weltverein zu zeigen.

In den ersten Spielen hat Jude Bellingham bereits gezeigt, was er den Königlichen in der Zukunft geben kann. Nach einem überzeugenden Auftritt in seiner ersten Partie für Real folgte im zweiten Spiel gleich ein sehenswerter Treffer.

Jude Bellingham: Ex-BVB-Star trifft erstmals für Real

Vor wenigen Tagen feierte Jude Bellingham im Testspiel gegen den AC Mailand sein Real-Debüt. Beim 3:2-Sieg der Königlichen überzeugte er von Anfang an mit der gleichen Präsenz und den gleichen Fähigkeiten, die er schon in Dortmund zeigte. Der Youngster war gleich eine zentrale Figur im Spiel der Madrilenen.

Im zweiten Testspiel der USA-Reise (2:0 gegen Manchester United) lieferte Bellingham dann auch das sein erstes Tor – und was für eins! Schon nach fünf Minuten schoss er sein mit einem herausragenden Lupfer sein Team in Führung. Nach einem langen Ball von Antonio Rüdiger konnte sich der Brite behaupten und nutzte die Möglichkeit, dass United-Torwart Andre Onana aus dem Kasten kam. Mit zwei Kontakten und einer starken Mitnahme brachte er den Ball aus etwa 16 Metern im Tor unter und ließ sich erstmal als Torschütze feiern.

++ Jude Bellingham: Schock vor Debüt – TV-Experte bricht im TV zusammen ++

„Ich habe mehrmals zu Modric geschaut, als ob ich ihn fragen würde, ob ich im Abseits stand. Denn ich wusste, dass es knapp war. Aber als nicht gepfiffen wurde … Ich bin sehr glücklich. Es war ein toller Pass von Rüdiger. Im Moment bin ich glücklich, ruhig und genieße das Leben in diesem Verein. Das klingt jetzt vielleicht kitschig, aber die Mitspieler haben mich vom ersten Tag an sehr gut aufgenommen“, erklärte der 20-Jährige nach seinem Treffer.

Spanische Presse feiert Bellingham ab

Seine beiden Auftritte und das Tor wurden nicht nur von den Real-Fans abgefeiert. Auch in den spanischen Medien bekommt der Ex-BVB-Star großes Lob. „Hier regiert Bellingham“, schreibt die „AS“, „Bellingham ist eine Rakete.“ Dazu nennen sie seinen Treffer ein „Kunstwerk“, schwärmt die „Marca“ und „Sport“ schreibt: „Es scheint, als würde er seit Jahren für Real Madrid spielen.“ Solche Lobeshymnen bekommen nicht viele Spieler, die erst wenige Tage das Real-Trikot tragen.

Weitere News:

Auch Trainer Carlo Ancelotti ist von seinem neuen Schützling begeistert. „Beim Tor von Bellingham hat sich die Qualität gezeigt, die er hat“, so Ancelotti. Bereits nach dem Sieg gegen Mailand lobte er den Briten: „Er ist ein fantastischer Spieler. Er ist anders im Vergleich zu unseren anderen Mittelfeldspielern und gibt dem Kader eine neue Komponente. Bellingham hat ein gutes Spiel gemacht, die Mannschaft muss sich an seine Qualität und seinen Zug zum Tor anpassen.“