Jude Bellingham: Entscheidung gefallen? Transfer-Guru verkündet Hammer

Hat das Transfer-Hin und Her endlich ein Ende? Die Zukunft von Jude Bellingham schien lange Zeit völlig offen, eine Entscheidung wurde längst erwartet. Doch der Brite ließ mit einer endgültigen Entscheidung auf sich warten. Knapp vier Wochen vor dem Saisonende scheint die Sache jetzt endlich durch zu sein.

Transfer-Experte Fabrizio Romano verkündete am Mittwochnachmittag (3.April) in den sozialen Medien, dass ein Verein sich endlich mit Jude Bellingham einig sei. Bei dem Klub handele es sich um Real Madrid. Die Zukunft des BVB-Stars liegt also mit großer Wahrscheinlichkeit in der spanischen Hauptstadt.

Jude Bellingham: Zukunft endlich geklärt?

Es schien eine Never Ending Story zu werden, nach dessen Ende sich fast jeder BVB-Fan sehnte. Bleibt Bellingham, nach dieser starken Rückrunde und der augenscheinlichen Möglichkeit, mit Schwarz-Gelb um Titel mitspielen zu können, doch in Dortmund? Oder tritt doch der wahrscheinliche Fall eines Wechsels ein? Letztere Frage kann man, laut den Aussagen von Transfer-Guru Fabrizio Romano, mit ja beantworten.

Der Italiener verkündete am frühen Mittwochnachmittag, dass sich Real Madrid endlich mit Bellingham einig und der Deal kurz vor dem Abschluss sei. „Die Verhandlungen nähern sich den finalen Stufen, die Vertragsdetails sind geklärt“, heißt es vonseiten Romanos. Bellingham wird also wohl ein Königlicher. Laut der „Marca“ wird der Brite mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet.

Laut Romano geht es für Real nun darum, sich mit dem BVB zu einigen. Dafür sollen weitere Meetings zwischen dem spanischen Rekordmeister und den Westfalen geplant sein. Ein besonderer Faktor in den Verhandlungen mit dem deutschen Klub und dem Spieler soll Reals Chefscout Juni Calafat sein. Der Spanier soll den jungen Mittelfeldspieler von Madrid überzeugt haben. Calafat soll unter anderem auch für den Tchouameni-Transfer verantwortlich gewesen sein.

Preisschild weit über der 100 Millionen-Marke

Für Real Madrid würde der Bellingham-Transfer ein historischer werden. Der Noch-Borusse würde bei den Königlichen Rekordtransfer werden. Bisher hat diesen Titel Eden Hazard inne. Der Belgier kostete Real 2019 knapp 115 Millionen Euro. Diese Summe würde Bellingham deutlich überschreiten. Demnach verlangt der BVB bis zu 140 Millionen für ihren Superstar. Real ist derzeit jedoch bereit, „nur“ 100 bis 120 Millionen Euro zu zahlen. Eine Einigung beider Vereine gilt jedoch als wahrscheinlich. Die Gespräche dazu laufen bereits und werden in den kommenden Tagen weiter intensiviert.

Weitere News:

Diese Nachrichten werden die BVB-Fans wohl nicht gerne hören. Bis zuletzt hoffte die Borussia, Bellingham doch noch von einem Verbleib bei Schwarz-Gelb überzeugen zu können. Diese Mission scheint jedoch gescheitert zu sein. Bellingham wird in der kommenden Saison mit großer Wahrscheinlich mit Real Madrid um diverse Titel kämpfen. Seinem großen Traum von dem Champions League-Titel kommt er mit diesem Wechsel ein Stückchen näher.