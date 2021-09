Borussia Dortmund: Youngster im Höhenflug – ausgerechnet bei IHNEN steht er auf dem Zettel

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

ER ist auf dem besten Wege, der nächste Superstar bei Borussia Dortmund zu werden.

Borussia Dortmund: Die Youngster Youssoufa Moukoko und Jude Bellingham starten gerade richtig durch. Foto: IMAGO / Team 2

Mit Giovanni Reyna, Youssoufa Moukoko und Jude Bellingham hat Borussia Dortmund gleich mehrere vielversprechende Youngsters im Kader. Einer von ihnen soll nun ausgerechnet auf der Liste von zwei Ex-BVB-Trainern stehen.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Trainer jagen Jude Bellingham

Seit einem Jahr ist Jude Bellingham bei Borussia Dortmund und bislang hat das Juwel die Erwartungen der Fans und BVB-Bosse nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil sogar!

Jude Bellingham könnte der neue Superstar beim BVB werden. Foto: IMAGO / Sven Simon

Bei den Schwarzgelben ist er eine feste Größe in der Startelf und auch auf internationaler Ebene startet der 18-Jähriger derzeit durch. In der WM-Quali gegen Andorra (4:0) ließ Englands Chef-Trainer Gareth Southgate den Youngster von Anfang an ran. Aus der englischen Presse hagelte es Lobgesänge.

Auch Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel vom FC Chelsea soll von den Fähigkeiten des BVB-Juwels begeistert sein. Laut dem Transferexperten Dean Jones stehe der Mittelfeldspieler auf der Liste der Blues. „Jude Bellingham war im letzten Jahr auf Chelseas Radar. Und ich denke, diese Situation werden sie im neuen Jahr weiter erforschen“, lautete seine Prognose beim Interview mit „LiveScore“.

Dass sich der BVB bei seinen Topstars durchaus hartnäckig in den Verhandlungen zeigt, musste Tuchel erst kürzlich im Werben um Erling Haaland feststellen. Doch es gibt noch ein weiteres Problem. Ein anderer Ex-BVB-Trainer soll auch noch im Rennen sein.

Jürgen Klopp will Bellingham für Rekordsumme nach Liverpool holen

Wie der britische „Daily Star“ berichtet, ist auch ausgerechnet Jürgen Klopp an einer Verpflichtung von Bellingham interessiert.

Bedient sich Jürgen Klopp bei seinem ehemaligen Verein Borussia Dortmund? Foto: IMAGO / Shutterstock

Der Cheftrainer vom FC Liverpool soll bereit sein für den Youngster eine Rekordsumme von umgerechneten 93 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Das wäre die höchste Ablöse, die der Premier League Club je für einen Spieler bezahlt hat.

Da Bellingham jedoch noch bis 2025 beim BVB unter Vertrag steht, könnte es gut sein, dass die „Reds“ noch einen Batzen Geldscheine mehr drauflegen müssen. (cg)