Borussia Dortmund: Gellende Pfiffe! Ex-BVB-Star schlägt der Hass entgegen

Mehr als sieben Jahre ist es bereits her, dass er das Trikot von Borussia Dortmund für immer ablegte. So mancher ärgert sich im Nachhinein, ihn ziehen gelassen zu haben. Denn Jonas Hofmann entwickelte sich zu einem Bundesliga-Star und Nationalspieler.

Überraschend zog er im Sommer nun weiter. In Gladbach sorgte der plötzliche Abgang des Ex-Stars von Borussia Dortmund für viel Ärger. Dem machten sie nun Luft. Gleich im ersten Heimspiel ging es gegen Leverkusen – und damit auch gegen Jonas Hofmann. Der Empfang war alles andere als freundlich.

Ex-BVB-Star Jonas Hofmann in Gladbach böse ausgepfiffen

Zweimal wechselte er als Profi den Verein, zweimal sorgte das für Ärger. In Dortmund eher über sich selbst, denn offenbar hatte man das Potenzial des Offensivspielers unterschätzt. Spät gelang ihm der Durchbruch, genug Glaube in eine große Karriere hatte man beim BVB aber wohl nicht und gab ihn nach Gladbach ab. Dort entwickelte er sich zum Nationalspieler – und gefeierten Fanliebling.

+++ Borussia Dortmund: Vorsicht, Schmerzen! Das ist die Elf der Zu-Früh-Verkauften +++

Den Status hat er nun eingebüßt. Völlig unerwartet zog er eine bislang unbekannte Klausel in seinem Vertrag, wechselte für 10 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen. „Sehr enttäuscht“, zeigte sich Gladbach-Manager Roland Virkus über den Abflug. Nicht anders geht es den Fans der „Fohlen“.

Fans nehmen ihm Leverkusen-Wechsel übel

Die bereiteten ihm am Samstagabend (26. August) einen ganz besonderen Empfang. Wie das Schicksal so will, musste die Borussia gleich im ersten Heimspiel der neuen Saison gegen Leverkusen ran. Das frühe Wiedersehen mit dem langjährigen Leistungsträger – es wurde kein schönes.

Beim Gang aus den Katakomben auf den Platz und auch bei der offiziellen Verabschiedung wurde Hofmann im Borussia-Park mit einem gellenden Pfeifkonzert empfangen. Am Niederrhein haben heftige Reaktionen auf Abgänge längst Tradition. Borussia Dortmund kann ein Lied davon singen. Einst war es Heiko Herrlich, der mit seinem Wechsel zum BVB für Fohlen-Wut sorgte, in jüngerer Vergangenheit erhitzten die Transfers von Mahmoud Dahoud und vor allem Marco Rose die Gemüter.

Auch spannend:

Nun ist Jonas Hofmann der nächste auf der schwarzen Liste der VfL-Fans. Er verkraftete es gut, legte einen starken Auftritt hin und siegte mit der Werkself 3:0.