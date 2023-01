Borussia Dortmund: Abgang durch! Talent findet wohl Verein

Bereits seit einigen Tagen wird darüber spekuliert, ob Jayden Braaf Borussia Dortmund nach schon einem halben Jahr wieder verlässt. Sowohl eine Leihe als auch ein fixer Transfer schienen im Bereich des Möglichen zu sein.

Nun soll endlich Klarheit in der Zukunftsfrage um den Niederländer herrschen. Der Flügelspieler wird Borussia Dortmund noch in diesem Winter verlassen und sich einem Klub in Italien anschließen.

Borussia Dortmund: Braaf wechselt nach Italien

Wie der Sportjournalist Fabrizio Romano berichtet, wird Jayden Braaf den BVB noch in dieser Woche verlassen. Dem Bericht zufolge soll der deutsche Klub mit Hellas Verona eine Vereinbarung über eine Leihe bis Saisonende getroffen haben. Der Niederländer soll dem Transfer bereits zugestimmt haben, ein erster Medizincheck wird am Freitag (13.01) stattfinden.

Mit seinem Wechsel nach Verona wird Braaf bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere die Fußballschuhe für ein italienisches Team schnüren. Bereist im Winter der Saison 2020/21 wurde der 20-Jährige von der Jugend von Manchester City zu Udinese Calcio ausgeliehen. Dort kam er auf insgesamt vier Einsätze, in denen er ein Tor erzielte.

Borussia Dortmund bekam Wechselwunsch von Braaf

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll Jayden Braaf unlängst mit einem Wechselwunsch an die BVB-Bosse herangetreten sein. Demzufolge sei der Niederländer frustriert über seine Situation sowie die Tatsache, dass er bei den Amateuren statt den Profis trainieren muss. Aus diesem Grund soll der 20-Jährige den Wunsch geäußert haben, den Verein verlassen zu dürfen. Diesem haben die Vereinsverantwortlichen wohl entsprochen.

Nach seinen zuletzt lustlosen Trainingsauftritten soll das Ansehen des Talents beim Rest der U23-Mannschaft bereits am Tiefpunkt sein. Als er den Ball bei einem Torschuss über das Gehäuse beförderte, sagte ein Mitspieler demnach laut „Ja, ja – der beste Spieler der Welt“.