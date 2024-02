Rückkehr zu Borussia Dortmund? Ex-BVB-Talent wird deutlich

Er spielte elf Jahre für Borussia Dortmund und kämpfte sich von den Juniorenteams hoch bis hin zu den Profis. Den Durchbruch schaffte er allerdings woanders und ärgerte dann in der Hinrunde den BVB im Signal-Iduna-Park. Die Rede ist von Jan-Niklas Beste.

Der Linksaußen spielt eine starke Saison mit dem 1. FC Heidenheim, der eine der ganz großen Überraschungen in der Bundesliga ist. Nun trifft er erneut auf Borussia Dortmund, der ausgerechnet auf der Beste-Position unbedingt einen Spieler braucht. Was hält das Ex-Talent selbst von einer möglichen Rückkehr?

Borussia Dortmund: Rückkehr von Ex-Talent?

Am Freitag (2. Februar, 20.30 Uhr) werden bei Heidenheim – Borussia Dortmund viele Augen auf Jan-Niklas Beste gerichtet sein. In jungen Jahren wechselte er in den Jugendbereich des BVB und feierte dort Meisterschaften mit den A- und B-Junioren. Danach wechselte er nach seinem Profidebüt bei den Dortmundern zu Werder Bremen.

Den Durchbruch schaffte er allerdings mit dem 1. FC Heidenheim, wo er seit der Saison 2022/23 unter Vertrag steht. Beste ist Leistungsträger beim Aufsteiger und hat noch einen Vertrag bis Sommer 2025. In den vergangenen Wochen und Monaten gab es aber immer wieder Gerüchte über einen möglichen Abgang. Schließlich macht Beste mit seinen starken Leistungen auf sich aufmerksam.

Und was sagt der Heidenheim-Profi selbst zu den Gerüchten um seine Person? Vor allem beim BVB sucht man schon seit Monaten einen Spieler auf dieser Position, auf der Beste spielt. Mit den Verantwortlichen von Heidenheim gab es bislang keine Gespräche, so Beste im Interview DER WESTEN. „Ab Sommer bin ich ja immer noch ein ganzes Jahr unter Vertrag beim 1. FC Heidenheim“, so der Profi weiter. Der Fokus jetzt liege allerdings „vollkommen auf dem Klassenerhalt, sowohl beim Klub als auch bei mir. Daher beschäftige ich mich derzeit mit keinen anderen Themen.“

Beste will den BVB ärgern

In der Hinrunde gab es im Signal-Iduna-Park ein überraschendes 2:2-Unentschieden zwischen Borussia Dortmund und Heidenheim. Der Aufsteiger spielte mutig und konnte den BVB ärgern. Das wollen Beste und Co. nun auch am Freitag schaffen.

„Wir spielen zu Hause mit unseren Fans im Rücken. In der Voith-Arena haben wir schon oft bewiesen, dass es schwierig ist, gegen uns zu bestehen. Als Mannschaft geben wir immer alles, laufen füreinander und setzen dem Gegner so viel Widerstand wie möglich entgegen. Wenn wir die ein oder andere Chance bekommen, werden wir diese effektiv nutzen müssen, um erfolgreich zu sein. Dortmund ist zweifellos eine Spitzenmannschaft, die um Champions-League-Plätze und die Meisterschaft kämpft. Die Herausforderung ist groß, aber der stellen wir uns als Mannschaft“, so Beste weiter.

Nach 19 Spielen steht Heidenheim auf einem starken 10. Platz mit viel Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Blickt man da vielleicht sogar nach oben in der Tabelle? „Wir lassen uns nicht verrückt machen, auch wenn die Euphorie im Umfeld natürlich momentan groß ist. Bei uns ist sich jeder bewusst, dass wir als Mannschaft weiter Leistung bringen müssen, um am Ende unser großes Ziel zu erreichen“, wird Beste deutlich.

Das ganze Interview mit Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim kannst du hier nachlesen.