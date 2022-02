Borussia Dortmund: BVB-Juwel will zu den Profis – sein Trainer hat dafür eine klare Forderung

Jamie Bynoe-Gittens gilt bei Borussia Dortmund als großes Versprechen an die Zukunft.

Der junge Engländer wandelt bei Borussia Dortmund auf den Spuren von Jadon Sancho und will unbedingt den Sprung zu den Profis schaffen. Doch noch hakt es. Sein Trainer spricht nun Klartext, was das Juwel noch verbessern muss.

Borussia Dortmund: Bynoe-Gittens auf den Spuren von Jadon Sancho

Die Parallelen zum englischen Nationalspieler sind nicht zu übersehen. Wie Sancho kam auch Bynoe-Gittens aus der Jugend von Manchester City nach Dortmund. Wie Sancho ist Bynoe-Gittens auf dem Flügel zu Hause. Und wie Sancho ist Bynoe-Gittens immens torgefährlich.

Das stellte er zuletzt auch im Topspiel der U19-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen unter Beweis. Ein Treffer und eine Vorlage steuerte der 17-Jährige beim 3:1-Sieg bei. Nach schwerer Verletzung war es erst der zweite Einsatz für ihn in dieser Saison.

Bynoe-Gittens jubelt für die U19. Foto: imago images/Fotografie73

Borussia Dortmund: Viel Lob für Bynoe-Gittens

Beim BVB ist man schon seit Längerem davon überzeugt, dass Bynoe-Gittens Weg nach ganz oben führen wird. „Zum Potenzial von ihm muss ich nichts sagen. Das sieht man“, zitiert „Reviersport“ U19-Coach Mike Tullberg nach dem Leverkusen-Spiel.

+++ Mario Götze: Lernt der Ex-BVB-Star bald von einer Legende? „Die Dinge werden diskutiert“ +++

„Das was er kann, das können sehr wenige. Wie er sich offensiv im Eins gegen Eins durchsetzt, ist auf einem ganz anderen Niveau“, kommt Dortmunds Nachwuchs-Coach nicht aus dem Schwärmen heraus.

Borussia Dortmund: Tullberg mahnt seinen Spieler

Um bei den Profis angreifen zu können, fehle es Bynoe-Gittens allerdings noch an etwas Reife. Zwei Dinge hat Tullberg zu bemängeln: „Das eine ist, dass er lernen muss, den Ball im richtigen Moment abzuspielen. Teilweise hält er die Kugel zu lange“, so der Däne bei „Reviesport“.

---------------------------------

Weitere Nachrichten zu Borussia Dortmund:

---------------------------------

Zum anderen müsse der junge Engländer definitiv an seiner Defensivleistung feilen. Dann könnte der Sprung in die Bundesliga gelingen. Bynoe-Gittens war bereits im Sommer während der Vorbereitung zu Gast bei den Profis von Marco Rose. In einem Testspiel zog er sich allerdings einen Bänderriss zu. (mh)