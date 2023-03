Borussia Dortmund: Nächster Schock für Juwel – Saison-Aus ist wohl nicht mehr zu verhindern

Borussia Dortmund schwebt sportlich momentan auf Wolke sieben. Das bittere Champions-League-Aus hat man verdaut und die Tabellenführung errungen. Dazu steht man auch im DFB-Pokal-Viertelfinale und kann sich angesichts des unfassbaren Laufes in 2023 durchaus selbstbewusst präsentieren.

Doch neben all des sportlichen Erfolges stehen auch die großen Verletzungssorgen, mit denen Borussia Dortmund durchgängig zu kämpfen hat. Immer wieder fallen wichtige Spieler mehr oder weniger kurzfristig aus. Nun scheint für einen Spieler die Saison bereits vorzeitig beendet zu sein. Jamie Bynoe-Gittens muss vermutlich sogar operiert werden und fällt dementsprechend länger aus, als zunächst gedacht und gehofft.

Borussia Dortmund: Schulter-OP bei Bynoe-Gittens?

Nachdem man nach dem Derby auf Schalke oder spätestens nach der 6:1-Gala gegen Köln dachte, dass sich die Personalsorgen endlich etwas entspannen würde, scheint die Lage beim BVB eher noch schlimmer zu werden. Die Verletzung von Jamie Bynoe-Gittens ist demnach doch schlimmer als zunächst angenommen. Der Youngster hatte schon seit mehreren Monaten mit Problemen an der Schulter zu kämpfen. Schon vor der WM-Pause klagte er über Schmerzen und verpasste einige Spiele verletzungsbedingt.

Gegen Köln fehlte er dann, seit seiner Verletzungspause im vergangenen Jahr, zum ersten Mal wieder. Die Probleme mit seiner Schulter wurden zu groß. Zunächst dachte man, dass man das ganze relativ schnell in den Griff bekommen würde. Doch nun steht der Brite zusammen mit den Dortmunder Verantwortlichen vor der wichtigen Entscheidung zwischen einer Operation oder einer konservativen Behandlung.

Welche Variante die Bessere ist, lässt sich wohl nicht hundertprozentig sagen. Das macht die ganze Entscheidungsfindung nicht unbedingt einfacher. Angesichts von nur neun zu spielenden Partien in der Bundesliga könnte die Saison für Bynoe-Gittens aber in beiden Fällen gelaufen sein. Für den Youngster ist das besonders bitter: Zu Beginn der Rückrunde schien der 18-Jährige in einer guten Verfassung zu sein.

Brandt, Kobel und Can wieder an Board

Bynoe-Gittens wird also bis auf unbestimmte Zeit ausfallen. Andere wichtige Akteure dürften im wichtigen Spiel bei Bayern München allerdings wieder zurückkehren. Sowohl Stammkeeper Gregor Kobel als auch Spielmacher Julian Brandt dürften nach ihren Muskel-Problemen wieder zur Verfügung stehen. Auch Emre Can, der gegen Köln gesperrt fehlte, wird in den Kader von Edin Terzic zurückkehren. Youssoufa Moukoko muss hingegen wie Bynoe-Gittens weiter auf sein Comeback warten. Zuletzt absolvierte der junge Angreifer aber wieder ein paar Laufeinheiten auf dem Platz. Er könnte in dieser Saison noch zum Einsatz kommen, sofern er keine unerwarteten Rückschläge hinnehmen muss.

Mehr News zum BVB:

Viele Rückkehrer und ein bitterer Langzeit-Ausfall. Beim BVB ist auch in der Länderspielpause einiges los. Der Fokus von Terzic und Co. liegt aber bereits voll auf dem Meister-Showdown in München. Dort möchte Schwarz-Gelb, gemeinsam mit den Rückkehrern, die Bayern weiter ärgern und die Tabellenführung verteidigen. Dann aber vermutlich gegen Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel an der Seitenlinie des Rekordmeisters.