„Achtung Abzocke“: Eindringliche Warnung für Südfrankreich-Urlaub – „Totaler Quatsch“

Aktuell erleben viele deutsche Bürger wieder ihre Lieblingszeit, den langen Sommerurlaub Sie können es kaum erwarten, endlich die Koffer zu packen und das Traumziel zu erreichen. Doch aus einem Traumurlaub kann schnell ein Alptraum werden. Beim Kabel 1-Format „Achtung Abzocke“ sollen Menschen vor fiesen Betrugsmaschen gewarnt werden.

Moderator Peter Giesel stellt sich scheinbar unwissend den perfiden Methoden, deckt sie auf und bringt die Betrüger zur Strecke.

„Achtung Abzocke“: Augen auf beim Marseille-Sightseeing!

In der Episode vom 24. Juli 2025 verbringt Giesel seine Zeit in einem sehr beliebten Reiseziel der Deutschen, Südfrankreich, insbesondere dem luxuriösen Nizza an der Côte d’Azur. Kaum zu glauben, doch hier lauern zahlreiche unterschiedliche Fallen…

Die erste Falle hat mit einer Aktivität zu tun, auf die viele deutsche Urlauber nicht verzichten können: Das Sightseeing vorbei an allen berühmten Sehenswürdigkeiten und Schätzen der Region.

Der Colorbus in Marseille sollte dafür doch die ideale Option sein. Falsch gedacht! Es gibt nämlich ein Problem: Nach der teuren Investition in das Ticket wartet man vergeblich auf die Abfahrt des Doppeldeckerbusses.

Frustriert steht „Achtung Abzocke“-Moderator Giesel an der Bushaltestelle und beschreibt deutlich: „Das war ein totaler Quatsch, was mir der Typ erzählt hat. Keine Viertelstunde, keine halbe Stunde, keine zwanzig Minuten – ich sag euch jetzt schon: Hier verbringen wir einen guten Teil unseres Nachmittags. Dieser Bus kommt einfach nicht!“

Vorsicht vor Horror-Restaurantbesuch!

Doch auch beim feierlichen Abendessen muss man sich in Acht nehmen! Bouillabaisse ist eine traditionelle und beliebte französische Fischsuppe und ist für viele ein echter Gaumenschmaus.

Aber Vorsicht! Bei der falschen Auswahl kann selbst ein teurer Restaurantbesuch schnell zum Alptraum werden. Dabei können schlecht zubereitete Speisen einem schnell den Urlaub verderben. Abzocke auf höchstem Niveau! Umso wichtiger ist es deshalb, sich vorab ausführlich zu informieren.

In der aktuellen „Achtung Abzocke“-Episode auf Kabel 1 gibt Peter Giesel alle hilfreichen Tipps und Informationen. Somit dürfte einem sorgenfreien und entspannten Wohlfühlurlaub in Südfrankreich nichts mehr im Wege stehen. Die Episode ist parallel bei Joyn abrufbar.