Borussia Dortmund verkündet Rückkehr – müssen SIE jetzt zittern?

In der abgelaufenen Hinrunde fehlten Borussia Dortmund einige Spieler über Monate. Die Gründe waren dabei meistens unterschiedliche Verletzungen, die Spieler und Klub allerdings hart getroffen haben.

Nun stehen einige von den zuletzt verletzten vor einem schnellen Comeback in der Rückrunde. Zwei Stars von Borussia Dortmund stehen nun seit Monaten wieder auf dem Platz und arbeiten in Dortmund an ihrer Rückkehr ins Teamtraining. Die Rede ist von Mahmoud Dahoud und Jamie Bynoe-Gittens. Letzterer könnte nun zwei Top-Stars auf die Bann verdrängen.

Borussia Dortmund: Gittens und Dahoud wieder im Training

Am vergangenen Samstag (26. November) hat Borussia Dortmund auf Twitter ein Video gepostet, das die meisten Fans der Schwarzgelben mit Sicherheit erfreuen dürfte: Jamie Bynoe-Gittens und Mahmoud Dahoud stehen wieder auf dem Trainingsplatz des BVB und absolvierten Laufeinheiten sowie erste kleinere Übungen mit Ball.

Mahmoud Dahoud fällt seit dem Heimspiel gegen Werder Bremen mit einer Verletzung an der Schulter aus. Nur wenige Tage später zog sich Jamie Bynoe-Gittens im Spiel gegen die TSG Hoffenheim dieselbe Verletzung zu. Seitdem spielten die beiden Feldspieler keine Minute mehr und fehlen dem Klub auch auf der momentan stattfindenden Asienreise.

Borussia Dortmund: Comebacks wie Neuzugänge

„So viele Spieler kommen nach ihren Verletzungen zurück und stehen uns im Januar wieder voll zur Verfügung. Für uns sind sie gefühlt lauter Neuzugänge“, meinte zuletzt BVB-Trainer Edin Terzic. Damit dürfte er auch Dahoud und Gittens gemeint haben. Während Dahoud das teilweise unzureichend abgestimmte Mittelfeld wieder stabilisieren kann, könnte Gittens bei einer Rückkehr neue Impulse in der Offensive setzen.

Nach nur 25 erzielten Toren in dieser Bundesligasaison sind diese neuen Impulse auch bitter nötig. Neben Gittens hat der BVB mit Thorgan Hazard nämlich nur noch einen weiteren gelernten Flügelspieler im Kader. Die umfunktionierten Donyell Malen und Karim Adeyemi konnten auf den Flügeln nur selten überzeugen. Mit möglichen Einsätzen des jungen Engländers hätte der BVB eine neue Flexibilität im Offensivspiel und könnte mit Tempo über die Flügel Konterangriffe führen. Wann genau beide Feldspieler allerdings wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und dann eine Option für den Spieltagskader darstellen, ist noch nicht bekannt. Fest steht allerdings: Wenn Gittens wieder fit ist, wird mindestens einer aus Adeyemi und Malen höchstwahrscheinlich nur der Platz auf der Bank bleiben.