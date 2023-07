Für viele Fans von Borussia Dortmund wäre es ein Traum Jadon Sancho wieder im BVB-Dress zu sehen. Seit er den Klub vor zwei Jahren verlassen hat, träumen die Anhänger schon von einer Rückkehr – und in diesem Sommer könnte es tatsächlich so weit kommen.

Manchester United ist unzufrieden mit Jadon Sancho und ist bereit, ihn in diesem Sommer ziehen zu lassen. Ein erstes Angebot von Borussia Dortmund soll jetzt sogar schon bei den „Red Devils“ eingegangen sein. Die Reaktion aus England ist allerdings eindeutig.

Borussia Dortmund gibt Angebot für Sancho ab

Nach seinen überragenden Jahren bei Borussia Dortmund wollte Jadon Sancho auch in seiner Heimat richtig durchstarten, doch daraus wurde nichts. Bei United wirkte er meist nur wie ein Fremdkörper, setzte wegen einer Formkrise zwischenzeitlich sogar für mehrere Monate aus.

Nun soll das Kapitel Manchester United womöglich vorzeitig beendet werden. Trainer Erik ten Haag verliere die Geduld mit dem 23-Jährigen, heißt es von der Insel. Die „Red Devils“ stehen einem Verkauf von Sancho deshalb offen gegenüber – und natürlich ist Borussia Dortmund als Ex-Klub sofort ein Thema.

Laut einem Bericht des britischen „Daily Star“ soll es jetzt sogar ein erstes Angebot gegeben haben. Demnach wollte Borussia Dortmund den 23-Jährigen für ein Jahr ausleihen. Für Manchester United sei dies aber keine Option, das Angebot wurde abgelehnt.

Sancho-Kauf für BVB machbar?

Die „Red Devils“ streben lediglich einen Verkauf an. Gut 50 Millionen Euro müsste ein Klub zahlen, um sich die Dienste von Sancho zu sichern. Für Borussia Dortmund wäre es finanziell nach dem Verkauf von Jude Bellingham durchaus möglich, Problem dürfte da allerdings eher das Gehalt bereiten. Sancho ist in Manchester Top-Verdiener und müsste große Abstriche machen, wenn er zurück zum BVB will.

Hinzu kommt, dass bei Borussia Dortmund auf der Außenbahn aktuell recht wenig Bedarf herrscht. Mit Karim Adeyemi, Donyell Malen, Jamie Bynoe-Gittens und Julien Duranville ist man gut besetzt – eine Sancho-Verpflichtung wäre nicht zwingend notwendig.