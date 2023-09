Borussia Dortmund: Hammer-Rückkehr in Gefahr? BVB-Traum könnte wegen Bayern platzen

Kehrt der verlorene Sohn zu Borussia Dortmund zurück? Vier Jahre lang verzückte er das BVB-Publikum, ehe er den großen Schritt in die Premier League wagte. Dort ist er allerdings aktuell unglücklich und es wird schon über eine spektakuläre Rückkehr spekuliert.

Vielen dürfte schon klar sein, um wen es sich handelt: Jadon Sancho. Es heißt, dass Borussia Dortmund den Flügelflitzer zurückholen könnte. Allerdings könnte dieser große Traum wegen Bayern München platzen.

Borussia Dortmund: Hammer-Rückkehr in Gefahr?

137 Spiele, 114 Scorerpunkte im Trikot von Borussia Dortmund. Vom jungen Talent zum absoluten Mega-Star. Jadon Sancho wurde beim BVB gefeiert, ja fast sogar schon vergöttert. Umso schmerzhafter war schließlich sein Abgang 2021, als er zu Manchester United wechselte. 85 Millionen bekamen die Schwarzgelben für den britischen Nationalspieler.

Seitdem wurden weder der BVB noch Sancho glücklich. Die Dortmunder konnten nicht ansatzweise einen Ersatz auf der Position finden. Und Sancho selbst ist seitdem nie richtig in Manchester angekommen. Zuletzt gab es sogar Zoff mit Trainer Erik ten Hag. Der Niederländer schmiss ihn aus dem Kader, während Sancho sich daraufhin wehrte und deutliche Worte in Richtung des Cheftrainers schickte (Hier mehr dazu).

Seitdem wird fleißig über die Zukunft von Sancho spekuliert. Bleibt er trotzdem in Manchester? Macht er die Biege? Kommt es gar zu einer irren Rückkehr nach Deutschland?

Bayern könnte der Spielverderber werden

Die Fans von Borussia Dortmund träumen schon von einer Rückkehr. Und diese planen die BVB-Verantwortlichen wohl sogar schon, das berichtet die britische „Sun“. Demnach könnte sich Sancho im kommenden Winter wieder seinem Herzensklub anschließen. Zwei Punkte könnten es aber erschweren.

300.000 Pfund (umgerechnet 350.000 Euro) pro Woche kassiert Sancho aktuell an Gehalt bei Manchester United. Das ist zu viel für Hans-Joachim Watzke und Co. Zudem hat Borussia Dortmund keine Kohle für Transfers mehr, hat den Rest des Budgets in den Füllkrug-Transfer gesteckt.

Dazu kommt auch noch der FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister beobachtet die Situation um den Nationalspieler natürlich genau und plant auch schon bald, ein Angebot für Sancho abzugeben. Für die Bundesliga wäre es ein Hammer-Transfer, für Borussia Dortmund würden die Träume platzen…