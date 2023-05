Borussia Dortmund: Nach Brandt und Reus-Verbleib – DIESER Deal hat für Kehl jetzt oberste Priorität

Meisterschaftskampf? Für Sebastian Kehl zwar sehr wichtig, aber der Sportdirektor ist nebenbei auch dabei, den Kader von Borussia Dortmund für die kommende Saison bereitzustellen. Nach den Vertragsverlängerungen von Julian Brandt und Marco Reus soll ein weiterer Spieler beim BVB unterschreiben.

Mit Ramy Bensebaini wird ein Neuzugang bald bei Borussia Dortmund unterschreiben. Die offizielle Verkündung ist nur noch eine Frage der Zeit. Aber es soll noch ein weiterer Spieler zu den Schwarzgelben kommen. Dieser Deal hat bei Kehl aktuell oberste Priorität.

Borussia Dortmund: Klappt es jetzt mit einem Transfer?

Im vergangenen Winter war ein Wechsel fast fix, er hätte sich direkt Borussia Dortmund angeschlossen. Doch der Transfer platzte noch auf den Zielgeraden. Die Rede ist von Spanien-Talent Ivan Fresneda von Real Valladolid. Auch wenn ein Deal vor einigen Monaten nicht klappte, soll der 18-Jährige im Sommer kommen.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, steht der Transfer des Rechtsverteidigers ganz oben auf der Agenda von Sebastian Kehl. Beim spanischen Erstligisten hat Fresneda noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025 und dürfte dementsprechend auch nicht gerade günstig werden.

Ivan Fresneda ist heiß umworben.

Schon in der Winter-Transferperiode soll es an der Ablösesumme gehackt haben. 20 Millionen Euro fordert Valladolid für das Juwel, an dem aber auch der FC Arsenal großes Interesse hat. Aus Spanien ist zudem zu hören, dass auch der FC Barcelona um das Mega-Talent buhlt.

Meunier soll gehen, Fresneda soll kommen

Für Fresneda soll dafür ein BVB-Profi den Verein verlassen. Thomas Meunier steht nämlich bei Borussia Dortmund vor dem Aus und könnte dem Klub im kommenden Sommer eine Ablöse bringen. In erster Linie soll aber vor allem das hohe Gehalt des Belgiers eingespart werden. Aktuell verdient der verletzungsanfällige Verteidiger sieben Millionen Euro.

Die Konkurrenz für die Schwarzgelben ist gewaltig. Ob Sebastian Kehl hier gute Überzeugungsarbeit leisten kann? Gegen Arsenal oder Barca muss er schon sehr gute Argumente bringen, damit Fresneda in der nächsten Spielzeit das BVB-Trikot trägt.