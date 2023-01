Borussia Dortmund: Das klingt gar nicht gut – BVB erhält Konkurrenz im Kampf um Juwel

Die Abwehr war in der abgelaufenen Bundesliga-Hinrunde eine Problembaustelle bei Borussia Dortmund. 21 Gegentore nach 15 Spielen sind zu viel, um die Saisonziele des Klubs zu erreichen.

Nachdem im vergangenen Sommer mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle für die Innenverteidigung verpflichtet wurden, könnten im nächsten Sommer die Außenverteidigerpositionen von Borussia Dortmund einen neuen Anstrich erhalten. Dieser Plan könnte sich allerdings schwierig gestalten.

Borussia Dortmund bekommt Konkurrenz im Werben um Talent

Wie „Relevo“ berichtet, soll neben Borussia Dortmund nun auch Real Madrid Interesse an Iván Fresneda von Real Valladolid haben. Dem Bericht zufolge sollen den Verantwortlichen der Königlichen die Leistung des Rechtsverteidigers im Liga-Duell gegen ihren Vinicius Junior imponiert haben. Der 18-Jährige könnte der mögliche Nachfolger von Dani Carvajal beim amtierenden Champions-League-Sieger werden.

Neben den Königlichen und dem BVB sollen laut dem Sportjournalisten Fabrizio Romano auch Newcastle United und Juventus Turin Interesse am Rechtsverteidiger des spanischen Erstligisten haben. Sollte sich Fresneda für einen Wechsel in die spanische Hauptstadt entscheiden, würde er zu dem Klub zurückkehren, bei dem er schon von 2014 bis 2018 in der Jugend aktiv war.

Borussia Dortmund: So teuer soll Fresneda sein

Dem spanischen Bericht zufolge soll der 18-Jährige bei einem Transfer keinesfalls günstig werden. Die Ausstiegsklausel im Vertrag von Fresneda beträgt derzeit wohl 30 Millionen Euro. Wenn er in dieser Saison noch 14 weitere Spiele in LaLiga macht, soll die Ablösesumme auf 45 Millionen Euro ansteigen. Stand jetzt (04. Januar) hat der 18-Jährige sieben Spiele für Real Valladolid gemacht. Sein Vertrag in Spanien läuft noch bis Sommer 2025.

Beim BVB könnte Fresneda Thomas Meunier verdrängen. Der Belgier bot mit seinen Leistungen in den letzten Monaten einigen Raum für Kritik, weshalb die Verantwortlichen der Borussen schon auf der Suche nach einem Nachfolger sein sollen. Fresneda könnte die angesprochene Verstärkung sein.