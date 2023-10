Borussia Dortmund: Hamas-Terror trifft BVB-Fan – seine Familie erlebt das absolute Grauen

Lähmendes Entsetzen. Der Terror-Angriff gegen Israel (hier im Blog) hat weltweit für riesige Bestürzung erlebt. Unschuldige Menschen wurden getötet, entführt, verletzt, aus dem Leben und ihren Familien gerissen. Auch ein Fan von Borussia Dortmund ist betroffen.

Die „Israelischen Borussen“ sind in Tel Aviv beheimatet. Genau dort, wo die Hamas den Krieg gegen Israel startete. Der Fanklub von Borussia Dortmund berichtet nun über das Schicksal eines Mitglieds, das in die Fänge der Terror-Organisation geriet. Seine Familie musste um ihr Leben fürchten.

Borussia Dortmund: BVB-Fan von Hamas-Terror betroffen

Jeden hätte es treffen können. Der hinterhältige Angriff der Hamas war willkürlich, erwischte hunderte Zivilisten. Unschuldige Menschen wurden aus dem Nichts auf grausamste Weise in den Nahost-Konflikt verwickelt. „Ein Mitglied von uns war leider direkt betroffen“, berichten die „Israelischen Borussen“ am Sonntagabend (8. Oktober), einen Tag, nachdem der Terror gegen Israel begann.

Der BVB-Fan, so schreibt der Fanklub auf „X“ (ehemals Twitter), lebt mit seiner Familie in Be’eri, einer Siedlung nur wenige Kilometer vom Gaza-Streifen entfernt. Die Hamas sei in das Haus des Mannes eingedrungen und hatte der Familie unglaubliches Leid zugefügt. „Es ist ein Wunder, dass die überlebten“, schreiben die Borussen.

„Es ist ein Wunder, dass die überlebten“

Der Fanklub berichtet: „Seine Mutter wurde erst von der Hamas entführt. Die Terroristen wollten aber noch mehr Israelis entführen, und irgendwann waren die Soldaten da. Sie entkam. Bruder und Schwester versteckten sich 12 Stunden lang. Die Schwester im Keller, der Bruder unter dem Bett.“

Und weiter: „Sein Vater hat sich im Keller eingesperrt. Sein Haus und die Luftröhre zum Keller wurden angezündet, damit er vom Rauch erstickt. Von ihm hat unser Mitglied bis heute Abend nichts gehört. Heute kam die glückliche Nachricht, dass er ebenfalls überlebte.“

Im Gegensatz zu vielen anderen Familien kam die des israelischen Fans von Borussia Dortmund mit dem Leben davon. Doch auch sie werden für immer seelische Narben davontragen. Der Tag, als der Hamas-Terror in ihr Haus kam, wird sie nie wieder loslassen.