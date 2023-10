Borussia Dortmund: Juwel-Hammer! Plötzlich geht es Schlag auf Schlag

Seinen Namen kennt noch lange nicht jeder BVB-Fan – doch das wird sich bald ändern. Guille Bueno legt bei Borussia Dortmund eine irre Entwicklung hin. Nach zwei Jahren im Klub geht es für das Juwel jetzt Schlag auf Schlag.

Profikader-Debüt am Samstag, neuer Vertrag am Dienstag – das Talent von Borussia Dortmund wird für seinen rasanten Aufstieg jetzt richtig belohnt. Und: Der vorläufige Höhepunkt scheint jetzt in greifbarer Nähe.

Borussia Dortmund: Juwel wird belohnt

2021 löste sein Wechsel zum BVB bei Ex-Klub Deportivo La Coruna schäumende Wut aus. Zu gerne hätte man Guille Bueno behalten, fühlte sich beim Transfer übergangen und erwog gar eine Klage. Die ist inzwischen vom Tisch. Umso mehr kann sich Schwarzgelb am Supertalent erfreuen.

+++ Borussia Dortmund: Trainer-Überraschung! Mit IHM hat keiner gerechnet +++

In seinen gut zwei Jahren in Dortmund legte er eine rasante Entwicklung hin. Schon im letzten Sommer folgte die erste fette Belohnung, als Edin Terzic ihn für die gesamte Vorbereitung zu den Profis holte. In Windeseile folgten die nächsten beiden Schritte. Am Samstag stand er beim 4:2 gegen Union Berlin erstmals im Profikader, am Dienstag verkündeten die Westfalen die Verlängerung seines Vertrags bis 2026.

Profi-Debüt eine Frage der Zeit

Aus der U23 ist er derzeit nicht wegzudenken. Schon bald muss sich Trainer Jan Zimmermann aber etwas überlegen. Denn der Werdegang des Spaniers in Schwarzgelb geht geradewegs in Richtung Profis. Macht Guille Bueno so weiter, ist das Profi-Debüt und ein regelmäßiger Platz im Bundesliga-Kader nur eine Frage der Zeit.

Top-News:

Zumal der 21-Jährige auf einer Position zu Hause ist, die bei Borussia Dortmund nicht gerade üppig besetzt ist. Mit Ramy Bensebaini ist nur ein einziger nomineller Linksverteidiger im Kader. Fällt der Algerier aus, wie am Samstag durch seine Gelbrot-Sperre, müssen mit Marius Wolf oder Julian Ryerson Spieler einspringen, die eigentlich woanders zu Hause sind. Mit Guille Bueno hat Terzic eine Alternative in der Hinterhand, nach der sich so mancher Fan schon die Hände reibt.