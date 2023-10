Borussia Dortmund: Trainer-Überraschung! Mit IHM hat keiner gerechnet

Auf dem grünen Rasen überraschte Edin Terzic Union Berlin mit einem Taktik-Kniff. Schon vorher sorgte er mit einer anderen Entscheidung für große Augen bei den Fans. Neben Youngster Guille Bueno, der sein Debüt im Profikader feierte, saß ein weiterer Borusse auf der Bank, mit dem keiner gerechnet haben dürfte.

Erstmals seit über zwei Jahren gehörte Otto Addo diese Woche wieder zum Trainerteam von Borussia Dortmund. Es war jedoch eine Rückkehr auf Zeit. Schon beim nächsten Spiel wird er nicht mehr dabei sein.

Borussia Dortmund: Addo-Rückkehr auf die Trainerbank

Seit 2019 ist Otto Addo zurück beim BVB, betreut die Toptalente auf ihrem Weg aus der Akademie zu den Profis. Als man im Dezember 2020 Lucien Favre entließ, nahm Interimstrainer Edin Terzic ihn in sein Team auf. In der zweiten Terzic-Amtszeit gehört Addo aber nicht mehr zum Staff. Er kümmert sich wieder um die BVB-Juwele.

Beim 4:2 gegen Union Berlin staunten die Fans deshalb nicht schlecht, als sich der Ex-BVB-Profi wieder auf die Bank setzte. Hat Terzic ihn etwa wieder in sein Assistenz-Team geholt? Nein! Der 48-Jährige war lediglich die Vertretung für Armin Reutershahn.

Otto Addo war nur Vertretung

Der Routinier war am Samstag infektbedingt ausgefallen und im Bett geblieben. Damit der Platz nicht leer bleibt und der BVB-Trainer die bestmögliche Unterstützung hat, wurde Otto Addo berufen. Schon beim 0:0 gegen den AC Mailand in der Champions League hatte er ihn vertreten. Nach dem Union-Spiel dürfte das Intermezzo aber wieder vorbei sein.

Nach dem Sieg gegen die Berliner steht eine Länderspielpause an und damit genug Zeit für Reutershahn, sich in Ruhe auszukurieren. Wenn Borussia Dortmund am Freitagabend (20. Oktober) Werder Bremen empfängt, ist von einer Rückkehr des „Oldies“ auszugehen.