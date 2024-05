Borussia Dortmund darf träumen: Maatsen-Hammer dank Trainer-Wechsel?

Er war eine der großen Überraschungen bei Borussia Dortmund und hat einen Anteil daran, dass am 1. Juni um den Henkelpott gekämpft werden kann: Leihspieler Ian Maatsen. Der Youngster konnte in der Verteidigung der Schwarzgelben mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen.

Kein Wunder also, dass Borussia Dortmund den Niederländer fest verpflichten möchte. Die Entscheidung liegt allerdings bei seinem Stammklub FC Chelsea. Dort gab es einen Trainerwechsel. Darf der BVB jetzt von einem Verbleib von Maatsen träumen?

Borussia Dortmund darf träumen

Borussia Dortmund ist glücklich, Ian Maatsen ist es auch. Der BVB ist zufrieden mit dem Leihspieler, der in der Rückrunde eine wichtige Rolle eingenommen hat und aus der Startelf nicht mehr wegzudenken war. „Wir arbeiten daran, dass er im Verein bleibt“, erklärte Vater Edward zuletzt deutlich.

Allerdings liegt die Entscheidung beim FC Chelsea. Dort ist Maatsen noch bis 2026 an den Klub gebunden. Allerdings hat Maatsen auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro. Bei einem entsprechenden Angebot wäre er also weg. Für den BVB allerdings ist das zu viel.

Sebastian Kehl würde gerne weniger zahlen. Der Sportdirektor möchte die Ablösesumme auf 25 Millionen Euro runterdrücken. Ob Chelsea damit einverstanden wäre? Die Chancen sind seit dieser Woche gestiegen.

Maatsen-Hammer dank Trainerwechsel?

Denn Chelsea hat Mauricio Pochettino vor Kurzem entlassen. Borussia Dortmund schaut dabei ganz genau hin. Schließlich kostet die Entlassung des Argentiniers viel Geld. Der Traditionsklub muss eine hohe Abfindung zahlen. Für den neuen Trainer wäre womöglich auch eine neue Ablöse fällig. Geld, das der Klub allerdings für neue Spieler ausgeben wollte.

Zudem wird der neue Coach eine eigene Spieler-Einkaufsliste haben. Ob Maatsen dazu gehören wird? Jedenfalls muss Chelsea aus einigen Spielerverkäufen Geld einholen. Da könnte die Leihgabe wieder beim BVB interessant werden. Gut möglich also, dass Chelsea mit den Dortmundern verhandeln wird.

Ein Problem könnte allerdings die anstehende Europameisterschaft werden. Sollte Maatsen auch hier überzeugen, werden viele Top-Klubs in das Wettbieten einsteigen und damit würde auch sein Marktwert steigen.