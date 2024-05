Borussia Dortmund: Neuer Vertrag für Terzic? So sind die Pläne der Bosse

Es ist das wichtigste Spiel seit Jahren! Borussia Dortmund hat am 1. Juni die große Möglichkeit, die Champions League zu gewinnen. Dafür muss Real Madrid besiegt werden.

Sollte diese Sensation gelingen, darf sich auch Edin Terzic freuen. Dem Trainer von Borussia Dortmund würde dann ein neuer Vertrag winken. Die Pläne der BVB-Verantwortlichen wurden nun geleakt.

Borussia Dortmund: Neuer Vertrag für Terzic?

Terzics Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis Sommer 2025. Seine Zukunft ist noch nicht geklärt, soll es aber bald. Nach dem Endspiel gegen Real Madrid in der Champions League findet bei den Schwarzgelben eine Saisonanalyse statt, berichtet die „Sport Bild“. Dabei soll auch über eine Vertragsverlängerung gesprochen werden.

Die Verantwortlichen um den neuen Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Hans-Joachim Watzke haben auch schon einen Plan. Sollte Terzic das Finale gewinnen, unterschreibt er direkt in den ersten Wochen der kommenden Saison einen neuen Vertrag. Der BVB-Coach würde dabei keine Sekunde zögern und bei seinem Herzensklub verlängern.

Irre, wenn man bedenkt, dass Terzic Anfang März noch kurz vor einem Rauswurf gestanden haben soll. Ein 2:0-Sieg gegen Union Berlin rettete damals seinen Job, aber auch die starken Auftritte in der Königsklasse haben die Verantwortlichen überzeugen können, weiterhin an Terzic zu festzuhalten.

BVB-Plan steht fest

Mit dem Finaleinzug von Borussia Dortmund wurden dann alle Zweifel bei Seite gelegt. Terzic konnte beim BVB eine Wende schaffen, auch wenn in der Bundesliga nur Platz fünf herausgesprungen ist. Viel zu wenig für den ambitionierten Revierklub, der im vergangenen Jahr noch Vizemeister wurde. Dennoch ist Dortmund in der kommenden Saison erneut in der Champions League vertreten.

Der BVB-Plan steht also. Der Fokus liegt derzeit allerdings voll und ganz beim Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Die Chancen liegen aber gut, dass Terzic weiterhin auf der Trainerbank der Dortmunder sitzen wird. Auch wenn es gleichzeitig aus England großes Interesse um ihn gibt (hier mehr dazu).