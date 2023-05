Borussia Dortmund vor Mega-Coup! Nächster Bellingham wohl im Anmarsch

Der Meistertitel in der Bundesliga und sonst nichts! So lautet aktuell die Devise von Borussia Dortmund zwei Spieltage vor dem Ende. Mit dem FC Bayern liefern sich die Schwarzgelben einen spannenden Meisterschaftskampf. Nur ein Punkt trennt beide Rivalen.

Gleichzeitig will Borussia Dortmund aber auch den Kader für die kommende Saison verstärken. Neuzugänge sollen kommen, damit in der nächsten Spielzeit mehr Titel rausspringen. Dabei soll dem BVB jetzt sogar ein Mega-Coup gelungen sein.

Borussia Dortmund vor Hammer-Transfer

Dass Borussia Dortmund zahlreiche Talente zu Superstars gemacht hat, ist längst Fakt. Jude Bellingham, Erling Haaland oder Jadon Sancho sind nur drei von vielen Beispielen. Eine solch steile Karriere erhofft sich auch Hugo Larsson von Malmö FF. Der 18-Jährige ist heiß begehrt, steht wohl schon vor dem nächsten Karriereschritt – und der lautet Bundesliga.

Wie das schwedische Portal „Fotbollskanalen.se“ berichtet, hat der BVB beste Chancen auf eine Verpflichtung des Mittelfeld-Talents. Zwar möchte Malmö-Sportchef den Deal noch nicht bestätigen, erklärte aber, wieso es so viele Klubs gibt, die ihn gerne unter Vertrag nehmen wollen.

„Aufgrund seines Alters und seiner Leistungen besteht enormes Interesse an ihm. Dass es Teams gibt, zu denen er diesen Sommer gehen kann – das kann man nicht bestreiten. Dann müssen alle Parteien zufrieden sein“, so der Schwede.

Hohe Ablöse für Mega-Talent

Um Larsson zu verpflichten, muss Borussia Dortmund aber ordentlich Geld auf den Tisch legen. So heißt es, dass umgerechnet elf bis 13 Millionen Euro für das Top-Talent fällig wären. Ob der BVB diese Summe für einen 18-Jährigen bezahlt, wird sich zeigen. Für Jude Bellingham gaben die Schwarzgelben 2020 rund 25 Millionen Euro aus.

Doch die anderen Klubs, auch aus der Bundesliga, die an Larsson interessiert seien, sind noch nicht ganz aus dem Rennen. Allerdings stehen die Chancen gut, dass das schwedische Juwel in der kommenden Saison in Deutschland spielen wird.

Larsson ist aktuell der große Star der schwedischen Fußballliga. Der zentrale Mittelfeldspieler feierte im Januar sogar sein Debüt für die Nationalmannschaft beim 2:0-Sieg gegen Finnland. Der Schwede hat ähnliche Attribute wie Bellingham und könnte in Dortmund der nächste große Star werden.