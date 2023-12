Borussia Dortmund: Juwel enthüllt Wechsel-Gedanken – „Andere Angebote“

Auch im San Siro war er wieder im Kader von Borussia Dortmund, sah das 3:1 beim AC Mailand von der Bank aus. Auf sein Profi-Debüt muss Hendry Blank noch warten – bei seiner explosionsartigen Entwicklung in den letzten Monaten aber nicht mehr lange.

Beinahe hätte er die in einem anderen Trikot hingelegt. Wie Hendry Blank nun verrät, hatte er vor seiner Vertragsverlängerung im Sommer geschwankt, ob er Borussia Dortmund verlassen soll.

Borussia Dortmund: Youngster Blank dachte an Wechsel

Dreimal Profi-Kader, dreimal in der Champions League. Im Sommer gelang Blank beim BVB der große Sprung aus der Jugend zu den „Großen“. Über die B-Liste rückte er in den beiden Spielen gegen Newcastle United sowie beim AC Mailand ins Aufgebot. In der Liga ist er bislang aber vorerst drittklassig unterwegs.

Viele bezweifeln inzwischen, dass das noch länger so bleibt. Nach Schwierigkeiten in U17 und U19 war bei Blank im letzten A-Jugend-Jahr der Knoten geplatzt – seither spielt sich der Verteidiger mit großer Geschwindigkeit an die Profis heran. Gerade auf der nicht unproblematischen Linksverteidiger-Position darf sich der 19-Jährige leise Hoffnungen auf ein baldiges Debüt machen.

BVB-Juwel Blank: „Ich war im Zweispalt.“

Dabei hätte er im Sommer fast die Biege gemacht. Wie er jetzt den „Ruhr Nachrichten“ verriet, hatte er vor der Unterschrift unter dem BVB-Vertrag bis 2025 gezweifelt, ob Dortmund die perfekte Adresse für ihn ist.

„Ich habe mich gefragt, was für mich der richtige Weg ist. Ich war mir nicht sicher, ob ich als junger Spieler in der U23 in der 3. Liga genügend Spielpraxis erhalten würde. Und ohne Spielzeit kommst du nicht weiter“, enthüllt er seine Gedankengänge. „Ich hatte auch andere Angebote, war im Zweispalt.“

Vor allem Rot-Weiss Essen hatte ein Auge auf den deutschen U20-Nationalspieler geworfen. „Der Großteil in meinem Umfeld hat mir dazu geraten, beim BVB zu bleiben und es in der U23 zu versuchen“, so Blank. „Bis jetzt war es eine gute Entscheidung.“