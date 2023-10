Borussia Dortmund: Still und heimlich – von diesem Debüt bekam niemand in Newcastle etwas mit

Dieser Sieg war enorm wertvoll! Mit dem 1:0-Auswärtserfolg bei Newcastle United wahrt Borussia Dortmund in dieser Todesgruppe alle Chancen auf das Weiterkommen. Dementsprechend groß war die Freude über diesen wichtigen Sieg.

Was dabei jedoch komplett unter ging: Ein BVB-Youngster feierte sein Kaderdebüt und durfte so erste Profi-Luft schnuppern. In Zukunft könnte Hendry Blank ein fester Bestandteil des Profi-Kader von Borussia Dortmund werden.

Borussia Dortmund: Blank erstmals im Profi-Kader

„Er ist ein fantastischer Spieler, auf den wir große Stücke halten“, betonte BVB-Coach Edin Terzic Anfang Oktober. Laut dem Haupt-Übungsleiter sei Blank ein enorm großes Talent, das eine große Zukunft vor sich hat. Beim Champions League-Gruppenspiel in Newcastle hat der 19-Jährige nun den nächsten großen Schritt seiner jungen Karriere gemacht.

Denn zum ersten Mal gehörte der Innenverteidiger dem Kader der Profis an. Schon in der Vorbereitung war er Teil der USA-Reise der ersten Mannschaft. Seither kam er jedoch nur in der dritten Liga zum Einsatz.

Für seine starken Auftritte für die Zweitvertretung des BVB wurde er nun von Terzic und Co. belohnt. Zwar kam er in Newcastle nicht zum Einsatz, doch die ersten Profi-Minuten von Blank könnten schon in Kürze folgen.

Füllt Blank eine wichtige Lücke?

Der Youngster könnte im Laufe der Saison noch enorm wichtig werden. Denn aktuell hat der BVB mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Mats Hummels nur drei nominelle Innenverteidiger. Im Laufe der Saison wird es wohl zwangsläufig mal dazu kommen, dass mindestens einer der drei nicht einsatzfähig sein wird. Dann könnte Blank in diese Rolle schlüpfen und mindestens den Back-Up bilden – wenn er nicht sogar noch eine größere Rolle einnimmt.

Sowohl Süle als auch Hummels und Schlotterbeck hatte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder muskuläre Probleme. Ein großes Innenverteidiger Talent wie Blank, das schon nah an der ersten Mannschaft ist, schadet da sicherlich nicht. Auch wenn der 19-Jährige noch viele Entwicklungsschritte zu gehen hat, darf man sich bei Schwarz-Gelb über das nächste große Juwel freuen.