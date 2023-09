Borussia Dortmund: Sorgt Terzic für eine Überraschung? BVB-Juwel winkt Profi-Debüt

Sie blicken auf die einstigen Talente bei Borussia Dortmund wie Jadon Sancho, Jude Bellingham oder Mario Götze und wollen in ihre Fußstapfen treten. In den Jugendmannschaften des BVB gibt es zahlreiche junge Spieler, die davon träumen, eines Tages ebenfalls eine große Karriere starten zu können.

Einer von ihnen macht gerade so sehr auf sich aufmerksam, dass ihm wohl bald schon ein Profi-Debüt bei Borussia Dortmund winken könnte. Besonders Cheftrainer Edin Terzic ist von ihm angetan.

Borussia Dortmund: Sorgt Terzic für eine Überraschung?

Es ist eine Position, auf der Borussia Dortmund aktuell definitiv Probleme hat. Allerdings nicht leistungsbezogen. Denn eigentlich machen Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle ihre Arbeit auf der Innenverteidiger-Position ganz gut. Viel mehr machen dem BVB Sorgen, dass auf der Position ein Engpass herrscht. Könnte da vielleicht bald sogar ein Talent aus der eigenen Jugendschmiede helfen?

Wie der „Kicker“ berichtet, soll Cheftrainer Edin Terzic den 19-jährigen Hendry Blank derzeit ganz weit oben auf dem Zettel haben. Schon in diesem jungen Alter macht der Verteidiger auf sich aufmerksam und konnte sich in der U23 auf Anhieb einen Stammplatz sichern. In sieben von neun Spielen stand Blank in der Startelf, obwohl er erst im Sommer von der U19 zur zweiten Mannschaft des BVB hochgezogen wurde.

Was Terzic besonders überzeugt: Dem Youngster sind die 19 Jahre nicht anzumerken und er zeigte deutlich, dass er schon auf einem hohen Niveau spielen kann. In der Defensive der U23 ist er ein Stabilisator und hat auch einen großen Anteil daran, dass die Reservemannschaft der Dortmunder in der 3. Liga einen starken Saisonstart hatte. Derzeit steht der BVB nach acht Spieltagen auf Platz vier in der Tabelle.

Darf Blank auf Profi-Debüt hoffen?

Blank durfte aber auch schon in der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund erste Erfahrungen sammeln. Bei der USA-Reise in der vergangenen Sommer-Vorbereitung war das Talent mit dabei und hinterließ einen mehr als nur positiven Eindruck.

Sollte er weiterhin auf solch einem Niveau überzeugen und seine Entwicklung stets steigen, darf er sich Hoffnungen auf sein Debüt bei den Profis machen. Ob es schon in dieser Saison der Fall wird, zeigt sich dann.