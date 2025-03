BVB-Legende nach heftigem Zoff gefeuert! Nächste BVB-Ikone in den Startlöchern

Beim BVB wurde er einst zur Legende, bei der SpVgg Unterhaching erreicht er diesen Status wohl vorerst nicht: Heiko Herrlich wurde nur zwei Monate nach seinem Amtsantritt als Trainer schon wieder entlassen. Ein anderer BVB-Held soll nun übernehmen. Aber der Reihe nach.

Von 1995 bis 2004 hatte Heiko Herrlich für Borussia Dortmund gespielt. In 183 Pflichtspielen schoss der frühere Stürmer für den BVB 56 Tore. Herrlich gewann mit den Schwarzgelben zwei Meisterschaften und 1997 die Champions League.

Ex-BVB-Star in Unterhaching gefeuert

Als Trainer blieb ihm der große Triumph bislang verwehrt. Dem VfL Bochum, Jahn Regensburg, Bayer Leverkusen und dem FC Augsburg konnte er keinen nachhaltigen Erfolg bescheren. Nach einer fast vierjährigen Vereinslosigkeit unterschrieb Herrlich im Januar bei der SpVgg Unterhaching – erneut. Schon in der Saison 2011/12 hatte Herlich Haching trainiert.

Unterhaching ist abgeschlagener Letzter in der 3. Liga. Auch unter Herrlich wurde es nicht besser. Der Verein feierte beim 2:0 gegen Aufstiegs-Aspirant Saarbrücken zwar den ersten Dreier nach fünf sieglosen Monaten. In den acht anderen Partien setzte es aber sechs weitere Pleiten. Bei seinem ersten Spiel als neuer Haching-Coach hatte Herrlich ausgerechnet gegen die Amateure des BVB verloren (1:2).

Nun zog die SpVgg die Reißleine und setzte Herrlich schon wieder vor die Tür. Vereinspräsident Manfred Schwabl teilte mit: „Zuletzt waren die Unterschiede in der Wahrnehmung der sportlichen Ausrichtung unübersehbar. Deshalb haben wir jetzt diese Entscheidung so getroffen auch in dem Bewusstsein, dass der Zeitpunkt dafür besser sein könnte. Aber manchmal kann man sich das halt auch nicht aussuchen.“

Dass Herrlich die Mannschaft nicht sofort auf die Erfolgsspur brachte, spielte dabei wohl nur eine untergeordnete Rolle. Im vergangenen Spiel gegen 1860 München soll Herrlich heftig mit Markus Schwabl, dem Kapitän und Sportdirektor, aneinandergeraten sein, berichtet „Bild“. So soll Herrlich sogar damit gedroht haben, Schwabl fürs nächste Spiel aus dem Kader zu streichen.

Für Herrlich wird jetzt wohl eine andere Legende des BVB übernehmen. Co-Trainer Sven Bender hatte schon im Dezember in drei Partien als Interims-Coach fungiert.

Sven Bender hatte von 2009 bis 2017 bei Borussia Dortmund gespielt. Mit dem BVB gewann er zwei deutsche Meisterschaften und zweimal den DFB-Pokal. Wegen seines großen Kampfeswillen genießt „Manni“ noch heute Legenden-Status bei den BVB-Fans.