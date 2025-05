Borussia Dortmund: Herber Rückschlag! Ex-BVB-Star am Boden zerstört

Die Katastrophe konnte am Ende doch noch abgewendet werden: Borussia Dortmund wird in der kommenden Saison erneut in der Champions League spielen. Grund dafür ist ein starker Saisonendspurt mit fünf Siegen in Folge.

Während Borussia Dortmund über die Teilnahme an der Königsklasse jubeln darf, erlebte ein Ex-Star die wohl schlimmste Saison seiner noch jungen Karriere. Nach seinem BVB-Abschied gewann er noch alle Titel, in dieser Spielzeit durfte er nur ein einziges Mal jubeln. Die Chance auf den zweiten Pokal war da, doch es folgte die nächste Niederlage.

Borussia Dortmund: Ex-Star erlebt Horror-Saison

Als er Borussia Dortmund vor genau drei Jahren verlassen hatte, wollte Erling Haaland mit Manchester City viele Titel gewinnen. Gleich in seiner ersten Saison gelang es dem Norweger, vier Trophäen in die Luft zu stemmen. Dazu gehörte auch die begehrte Champions League.

In dieser Saison wollte er mit Trainer Pep Guardiola wieder richtig angreifen. Doch in allen Wettbewerben folgten bittere Rückschläge. In der Premier League war City ohne Chance, in der Champions League folgte das frühe Aus. Immerhin konnten sich Haaland und Co. für das Pokalfinale qualifizieren.

Es ging am Samstag (17. Mai) gegen Crystal Palace. Eine vermeintlich einfache Aufgabe, dachte sich vielleicht jeder Manchester-Fan. Doch am Ende jubelte tatsächlich der Außenseiter über einen knappen 1:0-Sieg.

Ein Trost-Titel für Haaland und Co.

So gab es für den ehemaligen Angreifer von Borussia Dortmund nur einen einzigen Titel: der Erfolg im englischen Superpokal – der wohl „unwichtigste“ und „unattraktivste“ Pokal für alle Top-Vereine. Hier konnte man immerhin den Stadtrivalen Manchester United Anfang August 2024 im Elfmeterschießen besiegen. Dieser Titel zählt für viele allerdings oft zur vergangenen Saison, weshalb City die Saison also für viele Fans und Experten ohne Erfolg beenden wird.

Aber das war’s dann auch für Manchester City. Eine enttäuschende Saison geht zu Ende. Als wäre das alles nicht schon heftig genug, droht die Champions-League-Teilnahme. Derzeit steht das Pep-Team auf Rang sechs, das nur für die Europa League reichen würde. Allerdings hat City eine Partie weniger als Aston Villa und Manchester City, die vor Haaland und Co. liegen.

In den zwei restlichen Spielen gegen den AFC Bournemouth und FC Fulham hat es ManCity selbst in der Hand. Zwei Siege und die Teilnahme an der Königsklasse wäre perfekt. Falls nicht, droht es bei den Citizens richtig ungemütlich zu werden.