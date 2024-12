Borussia Dortmund: DFB-Entscheidung gefallen! Jetzt ist alles klar

Eine Horror-Hinrunde geht für Borussia Dortmund mit einem versöhnlichen Ergebnis zu Ende. Die Mannschaft von Nuri Şahin konnte mit 3:1 in Wolfsburg gewinnen und den Rückstand auf die Champions-League-Ränge verkürzen.

Doch der Platzverweis für Pascal Groß trübte die gute Stimmung nach dem Auswärtserfolg ein wenig. Der Mittelfeldakteur von Borussia Dortmund sah für eine Notbremse die rote Karte. Nun folgte das Strafmaß.

Borussia Dortmund: DFB sperrt Groß für zwei Spiele

Ganze 30 Minuten spielte der BVB in Wolfsburg in Überzahl. Und doch brachte die Sahin-Elf den Vorsprung über die Zeit und feierte den ersten Bundesliga-Auswärtssieg der Saison. In der 63. Minute wurde Groß des Platzes verwiesen. Der Mittelfeldakteur hatte Wolfsburg-Stürmer Lukas Nmecha, Bruder von BVB-Profi Felix, auf dem Weg zum Tor gestoppt.

Jetzt hat der DFB das Strafmaß für Groß festgelegt. Der 33-Jährige wird Schwarz-Gelb für zwei Spiele fehlen. Damit verpasst er die Partien gegen Bayer Leverkusen (10. Januar, 20.30 Uhr) und bei Holstein Kiel (14. Januar, 18.30 Uhr).

++ BVB-Star vor ungewisser Zukunft – was wird jetzt aus IHM? ++

Diese beiden Partien bilden den Rückrundenabschluss in der Bundesliga. Dann startet für Schwarz-Gelb die Rückrunde. Im Spiel bei Eintracht Frankfurt (Freitag, 17. Januar, 20.30 Uhr) kann Sahin dann wieder auf Groß zurückgreifen.

Ungewohnte Position für Groß

Aufgrund der vielen Verletzungssorgen des BVB konnte Groß in dieser Saison noch nicht als der Taktgeber fungieren, der er bei Brighton & Hove Albion war. Denn Groß muss immer wieder dort einspringen, wo es brennt. In Wolfsburg war das einmal mehr die Rechtsverteidiger-Position. Julian Ryerson fehlte und auch Yan Couto war angeschlagen.

Weitere News:

Bereits gegen Leipzig (2:1) und in Mainz (1:3) musste er auf dieser Position ran. Mit Blick auf das neue Jahr wird er hoffen, dass er ins Mittelfeld zurückkehren und seine Stärken einbringen kann. Vorerst wird er jedoch von der Tribüne zuschauen müssen.