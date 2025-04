BVB – Gladbach: Riesen-Wut! DIESE Szene lässt die Fans kochen

Das Borussen Duell BVB – Gladbach war von Beginn an hoch intensiv und von viel Leidenschaft geprägt. Beide Teams wollten unbedingt gewinnen und einen großen Schritt in Richtung internationale Plätze machen. Dabei kam es auch zu kniffligen Szenen – vor allem eine Aktion sorgte für Aufsehen.

Schwarz-Gelb führte nach furiosen neun Minuten zum Ende der ersten Halbzeit mit 3:1 und vieles deutete auf einen entspannten Heimsieg hin. Doch dann sorgte der Videoschiedsrichter im Spiel BVB – Gladbach für Ärger. Die Fans von Borussia Dortmund konnten es nicht fassen.

BVB – Gladbach: VAR-Eingriff sorgt für Ärger

In der 56. Minute kam Tim Kleindienst nach einem Zweikampf mit Felix Nmecha im Sechzehner des BVB zu Fall. Der Nationalstürmer hielt sich direkt den Fuß. Doch auf den ersten Blick sah nichts nach Elfmeter aus. Und doch meldete sich der VAR – das können die BVB-Fans nicht verstehen.

Nmecha hatte den Gladbach-Stürmer im Kampf um den Ball am Fuß getroffen. Doch beide Spieler sind mit offener Sohle in Richtung Ball gegangen. Kleindienst war allerdings eher am Ball, spitzelte das Spielgerät vor Nmecha weg, ehe es den Kontakt gab. Die BVB-Fans waren sich jedoch sich: Das war kein Strafstoß.

BVB-Fans verstehen die Welt nicht mehr

Schiedsrichter Daniel Siebert ist zum Bildschirm geschickt worden, ehe er sich in Absprache mit dem Videoassistenten auf Elfmeter festgelegt hat – zum Unmut aller BVB-Anhänger. „Das ist absolut lächerlich, was soll Nmecha da machen?“, fragt sich ein Fan. „Diese Entscheidung ist schon wieder ein Skandal, muss man alles nicht verstehen“, so ein anderer Fan deutlich.

Nmecha erlebte also eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Erst traf er bei seinem Startelf-Comeback in der Bundesliga zum 2:1, dann verursacht er den Strafstoß, denn Kevin Stöger letztlich zum 3:2 verwandelt hat.