Borussia Dortmund: Bittere Pille für Jamie Gittens – jetzt wird es richtig eng

Bei Borussia Dortmund herrscht Erleichterung: Der BVB konnte sich nämlich gegen den LOSC Lille durchsetzen und zieht somit ins Viertelfinale der Champions League ein. In einer spannenden Partie mit vielen Torchancen war es ein verdienter Sieg des Revierklubs, bei dem viele Profis glänzen konnten.

Doch es gibt auch einen Verlierer: Jamie Gittens rennt bei Borussia Dortmund seit Wochen seiner Form hinterher. Während der BVB den Einzug in die nächste Runde feierte, gab es für den Offensivspieler schlechte Nachrichten.

Borussia Dortmund: Gittens der große Verlierer unter Kovac

Seit Niko Kovac der Trainer von Borussia Dortmund ist, blühen einige Profis mehr und mehr auf. Zwar stimmten einige Ergebnisse nicht so, wie es sich der BVB gewünscht hat, doch es geht schon mal in die richtige Richtung – zumindest in der Champions League. Dort konnten die Schwarzgelben den Viertelfinal-Einzug gegen Lille perfekt machen.

Die Dortmunder dominierten die Begegnung und konnten durch den Elfmeter von Emre Can den 1:1-Ausgleich erzielen, nachdem schon zu Beginn der Partie der frühe Gegentreffer fiel. Den Siegtreffer machte dann Maximilian Beier. Während der Youngster immer besser wird, wird sich ein anderes Talent eher nicht so freuen: Jamie Gittens.

Seit Wochen ist der einstige Hoffnungsträger außer Form und wurde von Kovac gegen Lille auf die Bank versetzt. „Maxi Beier wird für Gittens spielen, weil ich mir erhoffe, dass er mit Meunier mitgeht. Meunier ist ein Spieler, der oft geht. Da erwarte ich mir ein gutes Defensivverhalten“, sagte der Coach vor der Partie. Bedeutet: Beier läuft nach hinten, Gittens nicht.

Bittere Pille für Juwel

Und dann wird Beier auch noch vor den Augen von Gittens zum Matchwinner. Neben seinem Tor machte der Offensivspieler von Borussia Dortmund ein richtig gutes Spiel. Während Gittens nach seiner Einwechslung in der 79. Minute keine nennenswerten Aktionen mehr hatte.

Sollte es so weitergehen, wird sich Gittens wohl nur noch auf der Bank wiederfinden. Sein letzter Treffer war am 14. Januar bei der 2:4-Blamage in Kiel. Seitdem hat der 20-Jährige nicht mehr getroffen. Beier hingegen glänzt als Torschütze und Vorlagengeber.

In den kommenden Wochen und Monaten wird sich dann zeigen, wie es mit Gittens in Dortmund weitergeht. Zuletzt gab es sogar Spekulationen darüber, ob der BVB ihn im Sommer nicht doch für viel Geld verkauft.