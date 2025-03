Borussia Dortmund: Kurz nach Viertelfinal-Einzug – UEFA verkündet wichtige News

In der Bundesliga pfui, in der Champions League hui – schon wieder! Borussia Dortmund sorgt international für Furore und zieht nach dem Erfolg im Rückspiel gegen LOSC Lille (2:1) ins Viertelfinale der Königsklasse ein.

Und der Gegner dort steht auch schon fest: Borussia Dortmund bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun. Gegen die Katalanen gab es für den BVB schon in der Ligaphase ein Duell. Unmittelbar nach dem Viertelfinal-Einzug hat die UEFA wichtige Termine verkündet.

Borussia Dortmund im Viertelfinale gegen FC Barcelona

Zu Beginn sah es für Borussia Dortmund nicht gut aus, als Lille früh in Führung gegangen ist. Doch der BVB zeigte mentale Stärke und drehte die Partie noch. Emre Can per Elfmeter und Maximilian Beier sorgten in der 2. Halbzeit mit ihren Treffern für jubelnde Fans und den Einzug in die nächste Runde.

Im Viertelfinale kommt es dann zu einem Hammer-Gegner: FC Barcelona, dem aktuellen Tabellenführer der spanischen Liga. In der Ligaphase verlor der Revierklub knapp gegen die Katalanen mit 2:3, hielt sogar lange sehr gut mit. In einer furiosen zweiten Halbzeit mit fünf Toren ging der BVB dann als Verlierer vom Platz.

Nun folgt das erneute Aufeinandertreffen mit Hin- und Rückspiel. Hierfür hat die UEFA auch direkt nach dem Viertelfinal-Einzug die Termine verkündet. Die sind natürlich für die vielen Anhänger wichtig, die nach Barcelona reisen möchten.

Termine stehen schon fest

So wird Borussia Dortmund am 9. April in der katalanischen Großstadt spielen – allerdings nicht im Camp Nou. Das legendäre Stadion von Barca wird aktuell saniert, weshalb der Top-Klub seine Heimspiele im Olympiastadion mit knapp 56.000 Zuschauern austrägt. Bis die Spiele im neuen Camp Nou bestritten werden, wird es wohl noch bis Anfang 2026 dauern, berichten mehrere katalanische Medien.

Das Rückspiel der Champions League findet dann im Signal-Iduna-Park am 15. April statt. Beide Partien werden um 21 Uhr ausgetragen. Über den Vorverkauf werden die Schwarzgelben auf ihrer Homepage informieren.