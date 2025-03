Borussia Dortmund: Kehl lässt aufhorchen – kommt es zum Sommerknall?

Bei Borussia Dortmund hängt der Haussegen schief – schon wieder! Die sportliche Wende ist nicht gelungen, die Sorge vor einer Horror-Saison ist groß. Auch unter Neu-Trainer Niko Kovac ist keine Besserung in Sicht.

Ein Spieler, der bei Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen besonders in die Kritik geraten ist, ist Julian Brandt. Sportdirektor Sebastian Kehl sorgte jetzt mit seinen Aussagen für Aufregung. Im Sommer könnte endgültig der Knall folgen.

Borussia Dortmund: Brandt-Knall im Sommer?

Wenn es bei einem Verein nicht läuft, wird meistens ein Sündenbock gefunden. Bei Borussia Dortmund scheint das mit Julian Brandt der Fall zu sein. Der Nationalspieler befindet sich in einem heftigen Formtief, weshalb die Kritik an ihm von Woche zu Woche wächst.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Ricken-Aussagen lassen BVB-Fans toben – „Hat nichts begriffen“

Und was sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über die Zukunft des Mittelfeldspielers? Wird er auch in den kommenden Jahren für die Schwarzgelben spielen? „In der aktuellen Situation kann man das nicht richtig sagen. Wir haben natürlich einen Vertrag, aber wir haben eine schwierige Situation, in der wir uns befinden. Wir wissen, dass einige Spielerverträge 2026 auslaufen, aber ich glaube, dass die Spieler und auch wir im Moment sehr, sehr fokussiert auf das sind, was wir im Alltag erst mal bewältigen wollen. Und das ist Spiele gewinnen und das weiß auch Julian und da wird er alles für geben“, so Kehl.

Ein klares Bekenntnis sieht anders aus. Für Brandt wird es in Dortmund nun immer schwieriger, von einem Verbleib überzeugen zu können. Dafür muss der 28-Jährige auf dem Platz nun Leistung bringen. Gelingt das nicht, ist ein Sommerknall wohl unausweichlich.

„Frische Luft täte ihm gut“

Aber nicht nur bei Borussia Dortmund steht Brandt in der Kritik. Sky-Experte Dietmar Hamann riet ihm letztens sogar zu einem Wechsel: „Frische Luft täte ihm gut.“ Die Gerüchte werden nämlich immer lauter. So soll der BVB mittlerweile sogar nach einem Nachfolger suchen.

Mehr Nachrichten für dich:

Trotz der vier Tore und zehn Vorlagen in 33 Pflichtspielen bleibt Brandt weiterhin weit hinter den Erwartungen. Sein Vertrag läuft im Sommer 2026 aus. Sollte keine Hammer-Wende von ihm kommen, ist er wohl schon am Saisonende weg.