Borussia Dortmund: Scouts bei BVB-Spiel dabei! Haben sie IHN ins Visier genommen?

In der Bundesliga ist der Start bisher ganz ordentlich verlaufen. Und auch in der Champions League legte Borussia Dortmund mit einem Sieg los. Gegen den FC Brügge setzte sich der BVB mit einem 3:0 durch und holte damit die ersten drei Punkte der neuen Saison.

Einer, der besonders glänzen konnte, war Jamie Gittens. Das Top-Talent von Borussia Dortmund hatte nach seiner Einwechslung mit einem Doppelpack den Sieg erst eingeleitet. Besonders pikant: Beim Champions-League-Spiel waren Scouts im Stadion und schauten sich wohl die Leistung des Youngsters ganz genau an.

Borussia Dortmund: Top-Klubs scouten Gittens

Bei Borussia Dortmund läuten da wohl schon die ersten Alarmglocken! Kaum bestimmt Jamie Gittens die Schlagzeilen, gibt es schon erste Berichte über mögliche Interessenten. Beim 3:0-Sieg gegen Brügge waren laut der Tageszeitung „Het Nieuwsblad“ Scouts vom FC Arsenal und Manchester United im Stadion. Etwa wegen Gittens?

Beide Teams beobachten den 20-Jährigen wohl schon seit einiger Zeit und wollten sich jetzt live vor Ort ein Bild des Offensivspielers machen. Dabei dürften sie mit erfreulichen Berichten zurück auf die Insel gekehrt sein. Gittens zeigte nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung, was für ein Talent er hat.

Der BVB enttäuschte bis dahin nämlich, ehe Gittens den Führungstreffer erzielte und später einen Doppelpack schnürte. Am Ende wurde er sogar zum „Man of the Match“ auserwählt.

Winkt dem BVB wieder eine Hammer-Ablöse?

Zum einen wird Borussia Dortmund ganz genau hinschauen, wenn ein Spieler auf dem Zettel von anderen Teams steht. Schließlich will der BVB seinen zukünftigen Superstar ungern verlieren. Sollte allerdings die Ablöse stimmen, so wie es in der Vergangenheit der Fall war, bleibt dem Revierklub nichts anderes übrig.

So wurden unter anderem Jadon Sancho, Jude Bellingham oder Erling Haaland mit Hammer-Ablösen an Top-Vereine aus Europa verkauft. Das könnte auch bei Gittens in Zukunft der Fall sein. Bei Borussia Dortmund hat das Juwel noch einen Vertrag bis 2028.