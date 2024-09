Brügge – Dortmund: Fans jubeln – DIESE Sahin-Entscheidung zahlt sich voll aus

Nachdem Offensivfeuerwerk gegen Heidenheim (4:2) folgte FAST die Enttäuschung: Borussia Dortmund mühte sich im ersten Champions-League-Spiel der neuen Saison zu einem 3:0-Sieg gegen den FC Brügge.

Dabei hätte es auch ganz anders aussehen könnten. Der FC Brügge war die bessere Mannschaft, hatte viele gute Möglichkeiten. Doch am Ende war es das goldene Händchen von Cheftrainer Nuri Sahin, das Borussia Dortmund jubeln ließ.

Brügge – Dortmund: Erster Sieg in der Champions League!

Da wird Borussia Dortmund ganz schön aufatmen. Am Mittwoch (18. September) gab es den ersten Erfolg in der neu reformierten Champions League. Der BVB setzte sich mit 3:0 gegen den FC Brügge durch. Jamie Gittens erzielte dabei einen Doppelpack, in der Nachspielzeit verwandelte Serhou Guirassy vom Punkt.

In der 76. Minute kam Gittens im Strafraum der Belgier zum Abschluss, der abgefälscht im Tor landete. Der Youngster kam nur wenige Minuten zuvor ins Spiel, nachdem die Offensive der Dortmunder zeitweise sehr blass ausgesehen hatte.

Es war eine Entscheidung, die das Spiel komplett drehte. Zuvor hatte Brügge nämlich zahlreiche Chancen, um selbst in Führung zu gehen. Doch Gregor Kobel zeigte mit starken Paraden mal wieder, warum er zu den besten Torhütern der Welt gehört.

Gittens-Doppelpack lässt Fans jubeln

Als Brügge in der Schlussphase auf den Ausgleich drückte, war es erneut Gittens, der mit einem wuchtigen Schuss die drei Punkte für Borussia Dortmund perfekt machte. Die Einwechslung des jungen Briten war ausschlaggebend für den ersten Erfolg in der Königsklasse.

Auch die Fans sind erleichtert, nachdem das BVB-Spiel zuvor noch gar nicht erfreulich war. „Sahin hat alles richtig gemacht. Sehr wichtiger Wechsel“, „Perfekt gemacht von Sahin, auch wenn ich früher gewechselt hätte. Aber ich bin ja auch kein Trainer“ und „Gittens kommt rein, Gittens trifft doppelt. Was will man mehr? Guter Abend“, heißt es unter anderem in den sozialen Medien von den Fans.

Nach der Rückkehr nach Dortmund geht es für die Schwarzgelben am Sonntag in der Bundesliga weiter. Dann ist das Sahin-Team beim VfB Stuttgart zu Gast.