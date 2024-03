Borussia Dortmund: Shootingstar im Anflug? BVB arbeitet wohl an überraschendem Deal

Es kündigt sich ein Umbruch an! Im kommenden Sommer muss am Kader von Borussia Dortmund geschraubt werden, darüber sind sich alle einig. Über weite Strecken enttäuscht der BVB in dieser Saison, die Qualifikation für die Champions League ist in Gefahr.

Star-Verpflichtungen wie jene von Felix Nmecha oder Ramy Benseabini sind verpufft. Die Fans erwarten gestandene Spieler, die die Mannschaft nach vorn bringen. Hinter den Kulissen arbeiten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund allerdings auch am Transfer eines neuen Shootingstars.

Borussia Dortmund an Sturm-Juwel dran?

Einst für die Jugendarbeit bewundert, ist Dortmunds Ausbildungsstrategie längst zu einem zweischneidigen Schwert geworden. Jahr für Jahr muss der Verein seine geformten Stars ziehen lassen. Verluste wie die von Jude Bellingham, Erling Haaland oder Jadon Sancho in seiner Glanzzeit steckt man nicht einfach so weg.

+++ Abgang besiegelt? Diesen Stars droht endgültig das BVB-Aus +++

Und dennoch wird die Borussia weiter darauf setzen, junge Spieler zu entwickeln. Schon allein aus dem Grund, weil man sich teure Stars Jahr für Jahr einfach nicht leisten kann (was Sebastian Kehl dazu zu sagen hat, liest du hier). Also sucht Borussia Dortmund in ganz Europa nach Juwelen.

Franculino ist heiß begehrt. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Dieses Mal könnte man in Dänemark fündig geworden sein, genauer gesagt beim FC Midtjylland. Dort kickt ein junger Stürmer mit dem klangvollen Namen Franculino. Und an ihm sind schon jetzt zahlreiche Klubs interessiert.

Arsenal vorne mit dabei

Franculino ist 19 Jahre jung, kommt gebürtig aus Guinea-Bissau und durchlief die Jugend von Benfica Lissabon. Weil er dort allerdings keine großen Chance sah, ging es vergangenen Sommer nach Dänemark. Dort blüht der Stürmer auf, traf in dieser Saison bereits zwölfmal. Auch feierte er sein Debüt in der Nationalmannschaft – und traf ebenfalls prompt.

Wie das englischsprachige Portal „HITC“ berichtet, sollen einige Vereine am Spieler interessiert sein. Allen voran Arsenal London soll er es angetan haben, aber eben auch Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam oder PSV Eindhoven.

Weitere Neuigkeiten liest du hier:

Allerdings bleibt fraglich, ob der BVB beim Spieler All-In geht. Schließlich hat man mit Niclas Füllkrug, Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko drei Stürmer für eine Position im Kader. Zudem drängt Paris Brunner aus dem Nachwuchsbereich nach oben. Ob ein weiteres Juwel da förderlich wäre?