Borussia Dortmund macht Ernst: Schnappt der BVB beim nächsten DFB-Star zu?

Geht es bei Borussia Dortmund jetzt Schlag auf Schlag? Yan Couto wurde als Neuzugang vorgestellt, Niclas Füllkrug steht vor einem Abschied bei den Schwarzgelben. Wenige Wochen vor dem Saisonstart scheint es beim BVB also richtig loszugehen.

Da auch Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko noch Borussia Dortmund verlassen könnten, braucht der Klub dringend weitere Stürmer mit Neuzugang Serhou Guirassy. Dabei nimmt der BVB wohl einen DFB-Star ins Visier.

Borussia Dortmund: Füllkrug-Abgang! Kommt jetzt ein DFB-Star?

Am Samstag (3. August) hat Niclas Füllkrug das Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz) verlassen. Der DFB-Star wird aller Voraussicht nach Borussia Dortmund verlassen und in die Premier League wechseln. Dort hat nämlich West Ham United die besten Karten, ihn unter Vertrag zu nehmen.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Nächster Transfer perfekt! ER ist schon im Training

Und nach London reist der 31-Jährige auch. Eine Einigung wird vermutlich schnell verkündet werden. Rund 30 Millionen Euro kassiert der BVB für den Transfer. Aber er ist nicht der einzige Stürmer der Schwarzgelben, der geht. Auch Youssoufa Moukoko und Sebastien Haller werden mit einem Abgang in Verbindung gebracht.

Da wird es in der Offensive dann ziemlich eng. Nur noch Neuzugang Serhou Guirassy wäre dann da. Aber Sportdirektor Sebastian Kehl ist vorbereitet, wie er in Bad Ragaz verkündete. Ein neuer Stürmer soll kommen und ist auch schon im Visier: Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim.

BVB will Beier

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, buhlt Borussia Dortmund um den 21-jährigen Nationalspieler. Der Angreifer passt perfekt ins Suchprofil des Revierklubs. Das einzige Problem für den BVB: Beier ist heiß begehrt. Zahlreiche Top-Klubs aus ganz Europa wollen ihn gerne verpflichten. Eine Entscheidung ist in den nächsten Wochen zu erwarten.

Beier zeigte bereits in der vergangenen Saison, was er drauf hat. Für die Hoffenheimer erzielte er 16 Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Dafür belohnte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann mit dem Debüt in der deutschen Nationalmannschaft.

Mehr Nachrichten für dich:

Gut für den BVB: Beier besaß eine Ausstiegsklausel, die aber schon abgelaufen ist. Daher wird die Ablösesumme nun frei verhandelt. Sie könnte bei 25 bis 30 Millionen Euro liegen.