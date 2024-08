Borussia Dortmund: Neuzugang trainiert bereits mit – jetzt ist auch der Transfer offiziell

Waldemar Anton und Serhou Guirassy sind schon da. Yan Couto ist der dritte Transfer. Der Neuzugang trainierte am Samstag (3. August) bereits mit, der Deal wurde aber erst später offiziell verkündet.

Damit hat Borussia Dortmund die Suche nach einem neuen Außenverteidiger vorerst beendet. Auf der Position gab es nämlich immer wieder große Sorgen. Durch den Couto-Transfer könnte ein Youngster den Klub jetzt verlassen.

Borussia Dortmund: Couto trainiert bereits mit

Die Fans von Borussia Dortmund dürfen sich freuen! Der dritte Transfer ist offiziell. Dabei trainierte Couto schon vor der offiziellen Verkündung. Wie der BVB nämlich mitteilte, ist der 22-jährige Yan Couto in Bad Ragaz angekommen und hatte von Manchester City auch eine Trainingserlaubnis bekommen.

Auch interessant: BVB: Nuri Sahin unter Druck – es ist ein Rennen gegen die Zeit

„Juristisch betrachtet ist der bevorstehende Transfer noch nicht final abgeschlossen“, so die Schwarzgelben. Bedeutete: Beim Außenverteidiger müssen nur noch Kleinigkeiten geklärt werden, dann könnte der Transfer auch offiziell von beiden Seiten verkündet werden. So war es dann auch nur eine Stunde später der Fall.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Brasilianer wird vom BVB bis zum Saisonende ausgeliehen. Teil des Deals sei auch eine leicht zu erfüllende Kaufpflicht. Allerdings haben die Dortmunder nicht verkündet, woran diese gekoppelt ist.

Geht Rothe jetzt?

Mit dem Couto-Deal endet bei Borussia Dortmund die lange Suche nach einem neuen Außenverteidiger. Nach dem Leihende von Iaan Matsen und den ablösefreien Abgängen von Mateu Morey und Marius Wolf hat der BVB mit Couto nun drei weitere Spieler für die Außenverteidiger-Positionen. Einer könnte den Klub deswegen nun verlassen.

Die Rede ist von Tom Rothe. Der Youngster war in der vergangenen Saison an Holstein Kiel verliehen, wo er mit starken Leistungen einen großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg der Störche hatte. Allerdings wird er sich nun hinten anstellen müssen. Auf rechts dürfte Julian Ryerson gesetzt sein. Links wird vermutlich Couto spielen.

Mehr Nachrichten für dich:

Um Rothe gab es zuletzt Gerüchte über einen Interessenten. Bundesligist Union Berlin soll nämlich den Außenverteidiger gerne verpflichten wollen. Ob es tatsächlich dazukommt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.