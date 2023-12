Borussia Dortmund: Mega-Überraschung! BVB-Fans dürfen sich freuen

Sky, DAZN, Amazon Prime: Fußball-Fans stellen sich fast wöchentlich die Frage, wo die Partien ihrer Lieblingsmannschaft übertragen werden. So auch bei Borussia Dortmund. Schließlich spielt der Revierklub neben der Bundesliga und dem DFB-Pokal auch noch in der Champions League.

Der Rechte-Wahnsinn hat in den vergangenen Jahren für viel Aufregung gesorgt. Nun gibt es für die Anhänger von Borussia Dortmund aber eine mehr als nur gute Nachricht. Sie kommt wie aus dem Nichts.

Borussia Dortmund: Mega-Überraschung für BVB-Fans

„Wo wird das Spiel von Borussia Dortmund heute übertragen?“, das fragen sich die BVB-Fans vermutlich jede Woche. Es gibt Partien der Schwarzgelben, die werden bei Sky oder DAZN gezeigt. Dann kann es aber auch vorkommen, dass die Champions-League-Begegnungen bei Amazon Prime übertragen werden.

Jetzt gibt es eine Überraschung für alle BVB-Anhänger. Wie Sat.1 nun bekannt gab, wird eine Bundesliga-Partie der Dortmunder live und im Free-TV übertragen. Genauer gesagt geht es um das Spiel am 16. Spieltag in der englischen Woche kurz vor Weihnachten am 19. Dezember (20.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05.

Die Sat.1-Übertragung ist möglich durch eine Sub-Lizenz mit Sky. Die Vereinbarung enthält eine weitere Begegnung in der Rückrunde. Welche das ist, steht bislang nicht fest. Der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte an den Bundesliga-Spielen in der Woche und am Samstag.

BVB-Spiel im Free-TV

Neben dem Spiel von Borussia Dortmund zeigt Sat.1 zudem am 17. Dezember (19.30 Uhr) das Spiel des deutschen Rekordmeisters FC Bayern gegen den VfB Stuttgart, der derzeit die große Überraschung der Bundesliga-Saison 2023/24 ist. Die Partie wird zudem parallel auch beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN gezeigt. Das Gleiche wird sich auch im ersten Bundesliga-Spiel 2024 wiederholen, wenn die Münchener die TSG Hoffenheim am 12. Januar (20.30 Uhr) empfangen.

Bereits zu Beginn der Saison hatte Sat.1 das Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und Bayer München im Free-TV gezeigt. Diese drei Spiele enthält der TV-Vertrag mit der Deutschen Fußball Liga.