Borussia Dortmund: Als Rose auf dieses Thema angesprochen wird, redet er Klartext – „Daran ändert sich nichts“

Es war ein herber Rückschlag für Borussia Dortmund, als der BVB am Samstagnachmittag 1:2 beim SC Freiburg verlor.

Nach dem furiosen Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (5:2) fuhr die Mannschaft von Marco Rose voller Zuversicht in den Breisgau. Doch statt des zweiten Saisonsieges setzte es die erste Pleite für Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund lässt in Freiburg Federn

Vincenzo Grifo hatte die Hausherren schon nach 6 Minuten mit einem sehenswerten Freistoß-Treffer in Führung gebracht. Roland Sallai (53.) erhöhte auf 2:0. Ein Eigentor von Yannik Keitel (59.) machte die Partie noch mal spannend. Weil Borussia Dortmund jedoch der nötige Punch in der Offensive fehlte, ging der BVB am Samstag leer aus.

Der BVB-Coach war anschließend mächtig bedient. „Wir sind sehr enttäuscht“, so Rose: „Nach dem guten Start wollten wir unbedingt nachlegen.“

BVB-Coach Rose ist bedient

Der 44-Jährige wusste genau, was seiner Mannschaft am Samstag in Freiburg fehlte: „In vielen Phasen des Spiels war unser Pass-Tempo nicht hoch genug, um Freiburg mehr zu beschäftigen. Das waren die Phasen, in denen Freiburg dann auch immer mal wieder durch Konter gefährlich wurde.“

Gleichzeitig machte Rose deutlich, dass es Borussia Dortmund kein Stück voranbringt, wenn der BVB wegen dieser einen Pleite nun den Kopf in den Sand steckt. „Für uns geht es jetzt darum, dass wir die Niederlage analysieren und wegstecken, und dann müssen wir fleißig weiterarbeiten“, sagte der Trainer der Schwarzgelben.

Borussia Dortmund: Fans besorgt

Bei manchen Fans läuteten nach der Pleite beim SC Freiburg die Alarmglocken. Wie schon in den Vorjahren ließ der BVB mal wieder Federn bei einem vermeintlich „kleinen“ Gegner. Fällt Borussia Dortmund etwa in alte Muster zurück? Und welche Auswirkungen hat diese Vorstellung auf die Ansprüche des Vereins?

Dahingehend hat Rose eine klare Meinung und macht unmissverständlich deutlich: „Wir haben am 2. Spieltag ein Spiel verloren. An den Ansprüchen ändert sich nichts.“

Schon am kommenden Freitag kann Borussia Dortmund zurück in die Erfolgsspur finden. Dann ist 1899 Hoffenheim zu Gast beim BVB. (dhe)