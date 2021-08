Borussia Dortmund: Kurz vor Transfer-Ende – was wird aus diesem Deal?

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Die Verhandlungen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla über einen Transfer von Thomas Delaney schienen sich dem Ziel zu nähern. Doch jetzt gerät der Deal ins Wanken.

Borussia Dortmund: Delaney-Deal mit Sevilla zieht sich weiter hin

Man wägte sich schon fast am Ziel angekommen. Wie die „Bild“ berichtete, stand der Transfer von Thomas Delaney zum FC Sevilla kurz vor dem Abschluss. (Hier mehr dazu >>>)

Jetzt offenbart ein Bericht der „Marca“ jedoch, dass die Verhandlungen ins Stocken geraten seien. Laut Spaniens größter Sportzeitung können sich die beiden Vereine bei der Ablösesumme nicht einigen. Während der BVB konsequent auf eine Ablöse von zehn Millionen Euro verharre, sei der spanische Top-Klub derzeit nicht in der Lage diese Summe für den 29-Jährigen locker zu machen.

Ein frühzeitiger Transfer scheint sich nun also noch hinauszuzögern. Delaney sei jedoch nach wie vor der Wunschspieler von Sportchef Monchi, allerdings sei bereits nach einer Alternative Ausschau gehalten worden.

Auch Boubacar Kamara von Olympique Marseille soll in Frage kommen. Er würde den La Liga-Klub 15 Millionen Euro kosten. Ein noch höherer Preis, jedoch spricht für Kamara sein junges Alter. Der 21-Jährige könnte zukünftig durch einen Weiterverkauf wohlmöglich mehr Geld einbringen als Delaney dann mit über 30 Jahren.

Borussia Dortmund – SC Freiburg: Delaney überraschend dabei

Einige Fans staunten vielleicht nicht schlecht, als sie am Dortmunder Flughafen Richtung Freiburg auch Thomas Delaney mit an Bord sahen.

Auch Thomas Delaney ist im Aufgebot von Borussia Dortmund gegen SC Freiburg dabei. Foto: IMAGO / Martin Hoffmann

Marco Rose hat sich offenbar dazu entschieden den Mittelfeldmann noch einmal mitzunehmen. Auch mit dabei waren die Rückkehrer Mats Hummels, Emre Can, Raphael Guerreiro und Julian Brandt.

BVB verliert in Freiburg

Die Partie in Freiburg verlor Borussia Dortmund 1:2. Dem BVB fehlten von An- bis Abpfiff die nötigen Ideen im Vorwärtsgang, so dass die Breisgauer einen verdienten Heimsieg einfuhren.