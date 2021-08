Borussia Dortmund: Nächster Verletzter! Das ist der Stand im BVB-Lazarett

Borussia Dortmund wird sein Verletzungspech einfach nicht los.

In diesem Sommer traf es den BVB speziell in der Defensive sehr schlimm. Und am Samstag kam bei Borussia Dortmund der nächste verletzte Verteidiger hinzu.

Borussia Dortmund: Nico Schulz verletzt

Beim 1:2 in Freiburg musste Nico Schulz in der 38. Minute verletzt ausgewechselt werden. Wie schlimm es den Linksverteidiger erwischte, war unmittelbar nach dem Spiel noch nicht klar.

Durch die Verletzung des 28-Jährigen hat das BVB-Lazarett einen weiteren Neuzugang. Doch es gibt auch gute Nachrichten aus der medizinischen Abteilung von Borussia Dortmund.

Marco Rose und Borussia Dortmund kassierten am Samstag eine 1:2-Pleite beim SC Freiburg. Foto: imago images/Beautiful Sports

Borussia Dortmund: Guerreiro und Hummels wieder fit

Raphael Guerreiro und Mats Hummels, die bislang verletzungsbedingt ausgefallen waren, konnten in Freiburg ihr Comeback feiern. Guerreiro wurde für Schulz eingewechselt, und Hummels kam in der Schlussphase ins Spiel.

Auch bei Dauerpatient Dan-Axel Zagadou gibt es gute Neuigkeiten. Der Franzose, der seit März keinen Pflichtspiel-Einsatz mehr für den BVB hatte, trainiert schon wieder mit dem Ball.

Somit bleiben noch Mateu Morey und Soumaila Coulibaly, die nach Kreuzbandrissen noch länger ausfallen werden. In der Offensive muss Borussia Dortmund zudem weiter auf Thorgan Hazard verzichten. Der Belgier laboriert an Sprunggelenks-Problemen, die er sich vergangenen Samstag gegen Frankfurt zugezogen hatte.

------------------------

------------------------

Borussia Dortmund geht in Baden baden

In Freiburg erlebte der BVB am Samstagnachmittag einen denkbar schlechten Start in die Partie. Bereits in der 6. Minute zirkelte Vincenzo Grifo einen Freistoß in den Winkel zum 1:0 für die Hausherren.

In der Folge hatte Borussia Dortmund zwar deutlich mehr Ballbesitz, wusste mit selbigem aber herzlich wenig anzufangen. Der BVB kam kaum zu nennenswerten Chancen. Nach seiner Gala-Vorstellung gegen Frankfurt (zwei Tore, drei Vorlagen) blieb Stürmer-Star Erling Haaland in Freiburg weitgehend blass.

Gleiches Bild in der zweiten Halbzeit. Diesmal dauerte es nach dem Anpfiff sieben Minuten, bis die Freiburger zuschlugen. Roland Sallai nutzte ein Dortmunder Abwehr-Chaos aus, um für seine Mannschaft auf 2:0 zu erhöhen.

Nach einer Flanke von Felix Passlack war es ein Eigentor von Yannik Keitel (59.), welches das Spiel noch mal spannend machte. Auf zwingende Chancen zum Ausgleich warteten Fans von Borussia Dortmund aber auch in der zweiten Halbzeit. (dhe)