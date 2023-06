Borussia Dortmunds Diamanten-Augen – Scouts haben das nächste Wunderkind im Visier

Ob Youssoufa Moukoko, Jude Bellingham oder seit neuestem Julien Duranville: Borussia Dortmund schaut sich in ganz Europa immer wieder nach Top-Talenten um. Die Scouts des Revierklubs sind bekannt dafür, Wunderkinder und begehrte Juwelen zum BVB zu lotsen. Neben den drei genannten gibt es noch zahlreiche weitere Beispiele.

Ob zu dieser Liste noch ein weiteres Talent dazustoßen wird? Die Scouts von Borussia Dortmund sollen wohl schon das nächste Mega-Talent im Blick haben. Ob es sich bald dem Vizemeister anschließen wird?

Borussia Dortmund: Scouts haben nächstes Talent im Visier

17 Jahre, Kapitän und heiß begehrt: An Francesco Pio Esposito von Inter Mailand sind aktuell zahlreiche Top-Klubs interessiert. Auch Borussia Dortmund hat den Italiener ins Visier genommen, wie das Online-Portal „Tuttomercatoweb“ berichtet.

Auch interessant: Talent jubelt nach Skandalspiel – jetzt steht die BVB-Rückkehr bevor

Nicht nur bei Inters U19 konnte Esposito überzeugen, auch bei der abgelaufenen U20-Weltmeisterschaft sorgte der Mittelstürmer für ordentlich Furore. Der Youngster schaffte es mit der Squadra Azzura bis ins Endspiel, musste sich allerdings Uruguay knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Esposito stand dabei in allen sechs Spielen beim Turnier auf dem Platz und erzielte immerhin einen Treffer. Viel treffsicherer ist der Stürmer dafür in der heimischen Jugendliga, der Primavera. Esposito konnte dort in 30 Partien ganze 15-mal einnetzen und hat zudem noch drei Torvorlagen vorzuweisen.

Setzt sich der BVB gegen die Konkurrenz durch?

Seine Torgefährlichkeit ist wohl einer der vielen Gründe, wieso Borussia Dortmund und weitere Klubs Esposito unbedingt unter Vertrag nehmen wollen. Neben dem BVB wird auch noch RB Salzburg benannt. Andere, namentlich nicht genannte Klubs, bemühen sich demnach ebenfalls um das 17 Jahre junge Top-Talent.

Esposito ist heiß begehrt. Ob der BVB den Zuschlag erhält? Foto: IMAGO/Nordphoto

Bei den Mailändern hat Esposito noch einen Vertrag bis Juni 2024. Noch ist nicht klar, ob die Schwarzgelben bereits in diesem Sommer aktiv werden oder erst bei Vertragsende zuschnappen wollen. Denn dann wäre der Angreifer ablösefrei. Dafür müsste sich Sportdirektor Sebastian Kehl aber dann gegen wohl weitere Interessenten durchsetzen.

Mehr News für dich:

Das Sommer-Transferfenster ist bis zum 1. September geöffnet. Bis dahin ist noch viel Zeit für die Dortmunder, um zu entscheiden, ob sie schon in diesem Sommer bei Esposito in die Offensive gehen wollen.