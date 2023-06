Borussia Dortmund: Talent jubelt nach Skandalspiel – jetzt steht die BVB-Rückkehr bevor

Die Saison in Italien ist mit einem Drama zu Ende gegangen. Nur dabei statt mittendrin: Ein Talent von Borussia Dortmund. Von der Bank aus sah es, wie das Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt auch durch eine krasse Unsportlichkeit entschieden wurde.

Am Ende durfte Jaydon Braaf jubeln. Der Last-Minute-Klassenerhalt war jedoch wohl sein letztes Spiel bei Hellas Verona. Die Rückkehr zu Borussia Dortmund steht an – auch wenn sich die niemand so recht wünscht.

Borussia Dortmund: Talent Braaf vor BVB-Rückkehr

Vor der Saison hatte die Serie A die Regeln geändert. Bei Punktgleichheit im Kampf um Titel oder Abstieg zählen nicht Torverhältnis oder direkter Vergleich. Stattdessen gibt es ein Entscheidungsspiel auf neutralem Boden. Das ultimative Drama in 90 Minuten – schon im ersten Jahr wurde es Realität. La Spezia und Hellas Verona klammerten sich mit je 31 Punkten ans rettende Ufer und trafen sich am Sonntag in Reggio Emilia zum Showdown.

Am Ende jubelte Hellas Verona – aber nicht ohne faden Beigeschmack. Für den Klassenerhalt der Venezier sorgte auch eine krasse Unsportlichkeit. Nach 68 Minuten stand es 3:1 für Hellas, als Spezia-Stürmer Eldor Shomurodov den an diesem Tag exzellent aufgelegten gegnerischen Torwart Lorenzo Montipo mit einem Lupfer überwand. Der Anschlusstreffer – dachten alle. Doch Veronas Kapitän Davide Faraoni sprintete dem Ball hinterher und pritschte ihn am Ende dreist mit der Hand von der Linie. Rot und Elfmeter, klar. Mit einem 3:2 in Unterzahl wäre Hellas in arge Not geraten. Doch der unfassbar schwach geschossene Strafstoß wurde von Montipo gehalten – ebenso wie die unzähligen Spezia-Chancen im Anschluss.

Klassenerhalt durch Skandal-Rot

So freute sich am Ende Hellas Verona über den Klassenerhalt – und damit auch Jayden Braaf. Die Leihgabe von Borussia Dortmund dürfte jedoch mit angezogener Handbremse gejubelt haben. Der Niederländer kam in Italien nur selten zum Zug, saß auch beim Entscheidungsspiel 90 Minuten auf der Bank. Es dürfte das letzte Spiel in Italien gewesen sein. Wenig bis gar nichts spricht für eine feste Verpflichtung. Und so steht die BVB-Rückkehr an.

Auf die dürfte Borussia Dortmund genauso wenig hingefiebert haben wie Braaf selbst. Als großes Talent verpflichtet und mit Jadon-Sancho-Vergleichen in den Himmel gelobt, erlebte der 20-Jährige in Dortmund bislang vor allem Enttäuschungen. Über die U23 sollte er behutsam an die Profis herangeführt werden, schon in der Drittliga-Reserve offenbarte er jedoch Probleme und fand sich regelmäßig auf der Bank wieder.

Das knallharte Urteil von Teammanager Ingo Preuß: „Stand jetzt ist er noch nicht angekommen, er macht noch nicht das, was wir von ihm erwarten. Seine Entwicklung ist bislang nicht zufriedenstellend.“ Als die Leihe näher rückte, kamen auch noch Undiszipliniertheiten hinzu. Wiederkehrende Lustlos-Auftritte im Training brachten ihm sogar eine Geldstrafe ein. Schlug Jayden Braaf damit eine Tür zu, die ihn jetzt geradewegs in ein Karriere-Loch manövriert?