Trotz der Verpflichtung von Felix Nmecha will Borussia Dortmund im zentralen Mittelfeld weiter nachrüsten. Nach den Abgängen von Jude Bellingham, Mo Dahoud und Raphael Guerreiro ist dort ein größeres Loch entstanden.

Die Gerüchte um Edson Alvarez von Ajax Amsterdam sind inzwischen abgekühlt. Einen Favoriten gibt es aktuell nicht. Sportdirektor Sebastian Kehl betonte, man wolle den Markt sondieren. Dabei könnte der BVB nun auch über einen alten Bekannten stolpern.

Borussia Dortmund: Neuhaus im zweiten Anlauf?

2021 stand Florian Neuhaus bei Borussia Dortmund hoch im Kurs. Der BVB hätte ihn damaligen Berichten zufolge gerne verpflichtet, doch ein Transfer kam damals nicht zu Stande. Grund dafür soll unter anderem die hohe Ablöse gewesen sein. Borussia Mönchengladbach habe rund 40 Millionen Euro gefordert.

+++ Borussia Dortmund: Lange Leidenszeit vorbei! BVB-Star feiert Comeback +++

Zwei Jahre später hat sich die Situation stark verändert. Neuhaus besitzt bei Borussia Mönchengladbach nur noch einen Vertrag bis 2024. Die Marschroute der „Fohlen“ bei Neuhaus ist klar: Verlängern oder verkaufen.

„Wir wollen in diesem Sommer nach jetzigem Stand keinen von beiden [Neuhaus und Elvedi] abgeben. Aber es ist auch so, dass wir zukünftig keinen werthaltigen Spieler mehr ablösefrei gehen lassen wollen, und das haben wir den Spielern auch klar gesagt“, erklärte jetzt Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus.

Neuhaus wäre typischer BVB-Transfer

Für Borussia Dortmund könnte sich als in diesem Sommer eine neue Chance bei Neuhaus auftun – und er würde in die aktuelle Transferstrategie passen: Der BVB setzt mehr auf gestandene Bundesliga-Profis, die den Kader auf ein neues Niveau heben. Und bei der Elf vom Niederrhein bediente man sich zuletzt ja ohnehin besonders gern – man denke nur an Marco Reus, Thorgan Hazard, Dahoud und in diesem Sommer schon Ramy Bensebaini.

Das könnte dich auch interessieren:

Was allerdings zu Bedenken geben könnte, ist die letztjährige Saison von Neuhaus. Der 26-Jährige kam nach seiner Kreuzbandverletzung nicht wirklich in Fahrt. Das große Interesse an dem Nationalspieler kühlte deshalb auch stark ab. Ob Kehl und Co. in diesem Sommer einen neuen Anlauf bei Neuhaus wagen, bleibt abzuwarten.