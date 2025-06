Aldi unterläuft lebensgefährlicher Fehler auf Flyer – Warnung an alle Kunden

Die Grillsaison startet bald und in vielen Kühlregalen- oder Frischetheken von Aldi, Rewe und Co. stapelt sich schon das Fleisch. Doch die Mengen an Bratwürsten, Steaks und Hähnchenspießen müssen erstmal auf den Grill, bevor sie genüsslich verzehrt werden können.

Passend dazu haben viele Supermärkte und Discounter auch Grillöfen im Angebot. Doch ausgerechnet hier ist Aldi Nord ein fataler Fehler unterlaufen, der schlimme Folgen haben kann. Auf einem Flyer zum BBQ Gas-Pizzaofen aus der Aktionswoche vom 28. Mai 2025 wurde eine Fehlinformation abgedruckt, die das Unternehmen nun richtig stellte.

Aldi korrigiert lebensgefährlichen Fehlhinweis

Grillfleisch nimmt im Sommer an Beliebtheit zu, während dagegen Pizza ein scheinbarer Dauerbrenner ist – unabhängig von der Jahreszeit. Aldi-Kunden, die in letzter Zeit den BBQ Gas-Pizzaofen aus der Aktionswoche vom 28. Mai 2025 gekauft haben, ist es vielleicht schon aufgefallen.

Auf dem roten beigelegten Produktflyer steht eine falsche Information. „Es wurde versehentlich angegeben, dass der Gas-Pizzaofen für den Innenbereich geeignet sei. Dies ist nicht korrekt“, betont Aldi Nord nun in einer offiziellen Mitteilung und korrigiert den wichtigen Hinweis: „Aus Sicherheitsgründen darf der Gas-Pizzaofen ausschließlich im Freien verwendet werden.“

Der Discounter-Riese spricht von einem „Fehldruck“, doch es ist viel mehr. Denn sollten Kunden dieser Fehlinformation nachkommen, kann das schlimme – ja, sogar lebensgefährliche Konsequenzen haben. Denn Gasbetriebene Geräte wie der BBQ Pizzaofen setzen bei der Verbrennung Kohlenmonoxid (CO) frei. Das Tückische daran ist, dass das Gas komplett farb- und geruchsneutral ist und vom Verbraucher so nicht wahrgenommen wird.

DARAUF solltest du achten

Allerdings kann das Einatmen einer nur geringen Gas-Menge schon zu einer Vergiftung führen. Die Betroffenen klagen meistens zunächst über Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder Bewusstseinsstörungen, welche nur schleichend auftreten und meist als harmlos eingestuft werden. Doch in geschlossenen Räumen wie geschlossenen Küchen, Wintergärten oder Garagen kann ein Kohlenmonoxid-Austritt auch tödlich enden. Deshalb sollten Gas-Öfen nur im Freien beziehungsweise mit genug Belüftungsmöglichkeiten benutzt werden.

Auch die Explosionsgefahr ist bei falscher Handhabe des Geräts oder einem Leck an den Schläuchen oder Anschlüssen nicht unerheblich. Wenn hier keine entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wie Zündsicherung oder Flammüberwachung kann sich das Gas ansammeln und nur ein kleiner Funken reicht, um eine Explosion hervorzurufen.

Es handelt sich hierbei um keinen Rückruf, deshalb haben Kunden kein außerordentliches Recht auf Rückgabe außerhalb der üblichen Regelung. Stattdessen ist ein wichtiger Hinweis zur richtigen Handhabung aus Sicherheitsgründen.