Matthias Schweighöfer teilt private Einblicke in sein Familienleben – „Auf einmal ist die Welt wieder ganz anders“

Er ist Schauspieler, Regisseur, Synchronsprecher – und längst ein Star mit internationalem Format. Matthias Schweighöfer sorgt regelmäßig für Aufsehen, ob in Blockbustern oder bei Events in Berlin, Cannes oder Hollywood. Doch was ihn wirklich bewegt, verrät er selten.

Jetzt gibt Matthias Schweighöfer in einem Interview mit „Gala“ überraschend persönliche Einblicke. Es geht um große Gefühle, seine Rolle als Vater – und um das, was wirklich zählt im Leben.

Matthias Schweighöfer: „Auf einmal ist die Welt wieder ganz anders“

Für Matthias Schweighöfer sind seine Kinder mehr als nur Familie. Sie sind sein Kompass. Im Gespräch mit „Gala“ erklärt er: „In einem Augenblick bekommst du vielleicht einen Preis oder es passiert etwas Unglaubliches, und das könnte dein Ego so in die Stratosphäre beamen. Und im nächsten Moment kommst du nach Hause, und deine Kinder müssen für Mathe lernen. Dann setzt du dich hin und musst dich mit dem Satz des Pythagoras auseinandersetzen – und auf einmal ist die Welt wieder ganz anders. Das ist schön, denn in solchen Momenten wird etwas ganz anderes viel wichtiger.“

Eine weitere Frage bezieht sich auf den Spagat zwischen Glamour und den Umschwung auf die harte Realität von einem auf den anderen Moment. Matthias Schweighöfer sagt dazu: „Ja, und der Glanz und Glamour ist auch nur Schein. Dahinter steckt noch so viel mehr, und manchmal muss man von all dem auch Urlaub machen.“ Die Geburt seines ersten Kindes habe vieles verändert – beruflich und privat. Nicht Ruhm oder Drehbücher bestimmten den Takt, sondern Alltag und Verantwortung. Seine Kinder helfen ihm dabei, nicht den Blick für das Wesentliche zu verlieren.

Wenn die Filmwelt plötzlich unwichtig wird

Durch seine Rolle in Hollywood hat sich sein Ansehen in Deutschland ebenfalls verändert. Wie geht Matthias Schweighöfer damit um? Er sagt: „Ich bin niemand, der so sehr darauf achtet, wie er wahrgenommen wird, und ich nehme mich selbst auch nicht zu ernst. Zum Beispiel war ich neulich in meinem Büro, habe die ganzen Filmposter gesehen und gedacht: ‚Krass, das haben wir alles gemacht?‘ Das war dann vielleicht doch dieser kleine „Geschafft“-Moment. […] Seit ich angefangen habe, selbst Regie zu führen, sehe ich mich nämlich andauernd. […] Dadurch verliert man fast die Distanz zu sich selbst – und die ist manchmal wichtig, denn man muss trotzdem auf sich selbst achten. Da merke ich: Sich ständig mit sich selbst zu beschäftigen, ist auf Dauer nicht gesund.“ Umso besser, dass er eine Familie hat, die ihn schnell auf andere Gedanken bringen kann.

Aktuell ist Matthias Schweighöfer nicht nur als Schauspieler aktiv – er synchronisierte zuletzt eine Figur im neuen Pixar-Film „ELIO“. Und das gleich in zwei Sprachen. Trotzdem nimmt er sich Zeit für das, was ihm wirklich wichtig ist: Familie. „Meine Kinder zeigen mir, was echt ist“, so Schweighöfer gegenüber „Gala“.

Damit gelingt ihm etwas, woran viele scheitern: Er bleibt er selbst – trotz Scheinwerferlicht. Und zeigt mit seinen Worten, dass hinter dem Star Matthias Schweighöfer vor allem eines steht: ein Mensch mit Herz.