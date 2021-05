Borussia Dortmund: Jetzt ist alles klar! BVB verlängert Vertrag – das sind die Details

Dortmund. Jetzt ist die Entscheidung gefallen! Borussia Dortmund bindet ein Eigengewächs, dessen Vertrag im Sommer auslaufen sollte, offenbar doch länger an den Verein.

Die Tinte soll sogar schon trocken sein.

Borussia Dortmund bindet Eigengewächs

Felix Passlack soll auch über den kommenden Sommer hinaus Schwarz-Gelb tragen. Borussia Dortmund verlängert den Vertrag mit dem 22-Jährigen nach „Sport1“-Informationen um zwei weitere Jahre.

Felix Passlack lief zuletzt für die zweite Mannschaft des BVB auf. Foto: imago images/Revierfoto

Passlack dürfte bei Dortmund für die kommende Spielzeit als Reserve-Verteidiger eingeplant sein. Auch in dieser Saison war er nach einem vielversprechenden Start schnell in den Hintergrund gerückt. Stand er zu Beginn sogar in fünf der ersten sechs Bundesligaspiele auf dem Feld, lief er zuletzt nur noch für die BVB-Amateure in der Regionalliga West auf.

Trotz der anfänglichen Hoffnung auf ein besseres Jahr ist der endgültige Durchbruch des einstigen Jugendnationalspielers beim BVB damit wiederholt gescheitert. Schon seit seinem Aufstieg zu den Profis im Jahr 2016 versucht sich Passlack beim Revierklub durchzusetzen.

Weil das nie wirklich gelang, folgten Leihstationen in Hoffenheim, Norwich und zuletzt bei Fortuna Sittard. Sowohl der Verein als auch Passlack wollen offenbar trotzdem weiter zusammenarbeiten. Offiziell bestätigt hat der BVB die Verlängerung bisher allerdings nicht. Laut dem „Sport1“-Bericht ist die Tinte jedoch schon seit einigen Tagen trocken.

Felix Passlack (r.) bleibt auch über den Sommer hinaus ein Borusse. Foto: imago images/Revierfoto

BVB schraubt bereits an nächster Vertragsverlängerung

