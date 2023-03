Borussia Dortmund: Bayern stolpert! Jetzt muss der BVB dieses Problem endlich in den Griff bekommen

Zum ersten Mal seit August 2019 steht Borussia Dortmund am Ende eines Spieltages an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Die Dortmunder können sich bei Leverkusen bedanken, dass sie als Tabellenführer in das Topspiel gegen die Bayern gehen.

Jetzt ist allerdings Borussia Dortmund selbst gefordert. Soll es endlich wieder mit der Meisterschaft klappen, muss der BVB ein Problem in den Griff bekommen. Die Bilanz gegen den FC Bayern München ist nämlich erschreckend schwach.

Borussia Dortmund: DAMIT muss jetzt Schluss sein

Den letzten Sieg gegen die Bayern feierte Dortmund am 03. August 2019 – damals siegte der BVB im ziemlich unbedeutenden „Supercup“ mit 2:0. Der letzte Sieg in der Bundesliga liegt nun schon viereinhalb Jahre zurück, 2018 gewann der BVB am 11. Spieltag mit 3:2.

+++ Borussia Dortmund: Auftritt von BVB-Star löst heftige Fan-Diskussion aus – „Nicht überbewerten“ +++

Noch weiter zurück liegt der letzte Dortmunder Sieg in der Münchner Allianz Arena. 2017 schlug der BVB die Bayern im DFB-Pokal Halbfinale mit 3:2 und gewann anschließend den Pokal. Der letzte Auswärtssieg in der Bundesliga ist aber noch ein ganzes Stück länger her. Am 12. April 2014 siegte Dortmund zuletzt in der Allianz Arena, damals sogar deutlich mit 3:0.

Die letzten 5 Duelle

BVB – Bayern 2:2

Bayern – BVB 3:1

BVB – Bayern 2:3

BVB – Bayern 1:3*

Bayern – BVB 4:2

*Supercup

Zur Erinnerung: Die letzten beiden Meisterschaften holte Borussia Dortmund 2011 und 2012 – und in beiden Spielzeiten gewann der BVB alle Duelle gegen die Bayern. Egal ob im heimischen Signal Iduna Park oder in der Allianz Arena.

Findet BVB-Trainer Terzic das passende Rezept?

Vor dem Topspiel am 01. April in München steht Borussia Dortmund nun auch noch an der Tabellenspitze. Weil Bayern München in Leverkusen (1:2) patzte, ist der BVB einen Zähler vorn. Im direkten Duell könnte nun schon eine kleine Vorentscheidung fallen. Dortmund hat es in der eigenen Hand.

Mehr News:

In den zwei Wochen Länderspielpause muss Trainer Edin Terzic also endlich das passende Rezept gegen den Rekordmeister finden und es seiner Mannschaft beibringen. Nur so können die Meisterträume am Ende auch wahr werden.