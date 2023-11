Borussia Dortmund wird vom FC Bayern überrollt: Pfeifkonzert für BVB-Stars

Die Hoffnung bei Borussia Dortmund war groß. Im Klassiker gegen den FC Bayern sollte endlich wieder der erste Sieg seit mehr als fünf Jahren eingefahren werden. Doch es endete in einem Debakel.

Nach nur wenigen Minuten war das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern schon entschieden. Ein schwacher BVB hatte gegen den deutschen Rekordmeister absolut keine Chance und lag schon früh mit zwei Toren in Rückstand. Während des Spiels gab es immer wieder Pfiffe, zur Halbzeit und zum Ende gab es dann ein gellendes Pfeifkonzert.

Borussia Dortmund geht gegen den FC Bayern baden

Die eine Mannschaft blamierte sich unter der Woche gegen einen Drittligisten, der andere zeigt sich in einer Top-Form. Und wer gewinnt? Der FC Bayern. Die Münchener zeigen nach dem Pokal-Debakel eine deutliche Reaktion und lassen Borussia Dortmund im Klassiker keine Chance.

Schon nach neun Minuten war das Spiel so gut wie entschieden. Dayot Upamecano traf in der vierten Minute nach einer Ecke zum 1:0. Fünf Zeigerumdrehungen später erhöhte Harry Kane für den FCB. Die Dortmunder waren geschockt, konnten überhaupt nichts anrichten.

Die Anhänger der Schwarzgelben waren desillusioniert. Nach mehreren Fehlpässen, Ballverlusten und weiteren Unsicherheiten ihrer Mannschaft gab es dann erste Pfiffe. Im Signal-Iduna-Park waren bis dahin auch nur noch die mitgereisten Bayern-Fans zu hören. Support von den Dortmunder-Anhängern? Fehlanzeige.

Pfeifkonzert der BVB-Fans

Stattdessen gab es zur Halbzeit ein Pfeifkonzert für die Mannschaft von Borussia Dortmund. Marco Reus und Co. zeigten in den ersten 45 Minuten eine sehr schwache Leistung. Nach dem Seitenwechsel wurde es deutlich besser. Der Vizemeister erspielte sich Torchancen und agierte aggressiver in den Zweikämpfen – allerdings ohne Erfolg. Denn der FC Bayern und Manuel Neuer hatten was dagegen.

Der Torhüter, der erst vergangene Woche sein Comeback feierte, ließ den BVB-Stars keine Chance und verhinderte mit guten Paraden, dass die Dortmunder wieder ins Spiel kamen. Auf der anderen Seite machte Kane in der 72. Minute dann endgültig den Sack zu. Im TV war zu sehen, wie schon sehr früh zahlreiche Dortmund-Anhänger das Stadion verließen. Sie hatten genug gesehen. Diese haben aber dann das dritte Tor von Kane in der Nachspielzeit verpasst, der das 4:0 für den FCB erzielte.

Die restlichen Zuschauer, die noch da waren, zeigten ihr Unmut nach Spielende. Auch da gab es ein Pfeifkonzert für das Team von Edin Terzic. Das hat man beim BVB so lange nicht mehr erlebt. Die Chance zur Wiedergutmachung gibt es am Dienstag in der Champions League, wenn Newcastle United (7. November, 18.45 Uhr) zu Gast ist.