BVB – FC Bayern: Fan-Banner sorgen für Aufsehen – „Haben euch im Blick“

Die nächste Runde im Investoren-Streit! Seit Monaten diskutieren Verband, Vereine und Fans über einen möglichen Bundesliga-Einstieg eines Investoren. Der letzte Anlauf der DFL scheiterte, doch nun steht man vor einem neuen Anlauf. In der kommenden Wochen sollen weitere Gespräche anstehen – ein Investoren-Einstieg ist so weiterhin möglich.

Vielen Fans, vor allem den Ultraszenen, ist das natürlich ein Dorn im Auge. Der Tenor der aktiven Fanszenen: Mit einem möglichen Investor würde sich der deutsche Fußball und die Bundesliga weiter von den Fans entfernen. Die Ultras von Borussia Dortmund und Bayern München haben im Rahmen des Topspiels BVB – FC Bayern erneut eine klare Botschaft an die DFL gesendet.

BVB – FC Bayern: Wegweisende Woche für die Bundesliga

Am kommenden Montag (6.11.) diskutieren die beiden DFL-Geschäftsführer Marc Lenz und Steffen Merkel gemeinsam mit den 36 Profiklubs über eine mögliche Wiederaufnahme des Investoren-Prozesses. Sollte sich eine klare Mehrheit dafür aussprechen, entscheiden DFL-Präsidium und -Aufsichtsrat dann am 14. November, ob eine Abstimmung über eine Neuaufnahme der Verhandlung auf die Tagesordnung der DFL-Versammlung am 7. Dezember gesetzt wird.

Bei einer mindestens Zweidrittel-Mehrheit von 24 Vereinen würden Lenz und Merkel ein sogenanntes Abschlussmandat erhalten. Stimmen die Rahmenbedingungen, dürfen die beiden Geschäftsführer den Investorendeal abschließen, ohne dass die Klubs noch einmal zustimmen müssen. Bei 24 Zustimmungen hätte man also freie Fahrt für den Investorenanstieg.

Erst im Mai war der Investoren-­Prozess abgebrochen worden. Zu groß war der Widerstand von kleineren Bundesligisten und aus der 2. Liga – zumal ein Teil des Investorengeldes an die Klubs hätte ausgeschüttet werden sollen. Die Verteilung hatte Streit ausgelöst.

BVB-Ultras mit deutlicher Botschaft

Geht es nach den BVB-Fans, solle der Investoreneinstieg erneut verhindert werden. Zu Beginn der zweiten Halbzeit zwischen BVB und dem FC Bayern hielte sie ein entsprechendes Banner hoch. Die Aufschrift: „DFL und Investoren: Wir haben Euch im Blick“.

BVB und FCB solidarisiert: Wie die Ultras von Schwarz-Gelb richten sich auch die FCB-Fanszene an die DFL. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Auch die Ultraszene des FC Bayern hat ein Plakat mit der gleichen Aufschrift hoch gehalten. Die Fans des FC Nürnberg präsentierten ein ähnliches Spruchband im Spiel gegen den FC Schalke. Es zeigt, dass sich die aktiven Fanszenen einig sind und sich solidarisieren – egal welche Farben man unterstützt. Eine deutliche Botschaft an die DFL!