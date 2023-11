Borussia Dortmund: Fans völlig entgeistert! Diese Frage lässt sie nach der Bayern-Klatsche nicht los

Und täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie ist Borussia Dortmund die deutlichen Niederlagen gegen den FC Bayern München in den vergangenen Jahren schon gewohnt. Fanden diese vorwiegend vor allem auswärts statt, gab es jetzt auch zu Hause auf die Glocke.

Dabei standen die Vorzeichen für einen BVB-Erfolg alles andere als schlecht. Borussia Dortmund präsentierte sich zuletzt in guter Form, während es beim Rekordmeister kräftig rumorte (hier mehr dazu). Dennoch war der BVB am Samstagabend mal wieder chancenlos. Was bei den Fans eine brennende Frage aufkommen lässt: Warum geht es gegen die Bayern immer derart schief?

Borussia Dortmund: Kalte Dusche als Stimmungskiller

Die Stimmung im Stadion kurz vor Anpfiff war elektrisierend. Die Südtribüne empfing die Spieler mit einem Fahnenmeer, schmetterte lautstark die Vereinshymne. Groß war die Hoffnung, erstmals seit über fünf Jahren in der Bundesliga wieder gegen die Bayern zu gewinnen.

Mehr zu BVB – Bayern: Tuchel-Zoff mit Sky eskaliert – Bayern-Trainer wütet am Mikrofon

Und dann der Horror-Start. Schon nach drei Minuten geriet Dortmund in Rückstand, der zweite Gegentreffer folgte wenig Minuten später. Die kalte Dusche als Stimmungskiller für Borussia Dortmund (sogar einige Pfiffe gab es später). Die Spieler in schwarz-gelb wirkten verunsichert, überfordert und einfach nicht auf dem Niveau der letzten Wochen.

„Absolut unwürdig“

Damit steht der BVB nun bei null Siegen aus den letzten elf Spielen gegen den Rekordmeister. In diesen Spielen kassierte Borussia Dortmund 34 Gegentreffer. „Sorry – aber diese Statistik ist eines ‚Topklubs‘ absolut unwürdig. Man kann sie auch als absolute Peinlichkeit bezeichnen“, kommentierte ein Fan auf „X“ (vormals Twitter) angefressen.

Der Auftritt wirft einmal mehr die Frage auf, warum Dortmund ausgerechnet gegen Bayern München regelmäßig derart baden geht und gegen diesen Gegner die eigenen Stärken regelrecht zu vergessen scheint. „Warum verliert nur der BVB von den Topteams gegen den Meister so deutlich und immer wieder?“, fragt ein anderer Anhänger daher entgeistert.

Borussia Dortmund erleidet erneut Rückschlag

Die bittere Wahrheit, wie sie sich aus Fan-Sicht aktuell darstellt: „Dem BVB fehlt es seit vielen Jahren schlicht an Klasse, um mit den Bayern auf Augenhöhe zu sein“, mutmaßt ein Fan.

Hier bekommst du weitere Nachrichten:

Zwar schaffte es Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren dennoch als einzige Mannschaft, den Bayern über manche Saison Paroli zu bieten. Doch warum es im direkten Duell einfach nicht funktionieren will – das beschäftigt die Fans nach dem 0:4 einmal mehr.